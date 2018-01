Elezioni regionali Lombardia 2018: Giorgio Gori e Roberto Maroni

Voto Lombardia, ora è ufficiale: il 4 marzo sarà election day



Il ministero dell'Interno rende noto che "il presidente Zingaretti e il prefetto di Milano Lamorgese, sentito anche il presidente Maroni, hanno fissato per domenica 4 marzo 2018 la data di svolgimento delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia. Gli stessi presidenti hanno chiesto al Viminale di gestire, sulla base di specifici protocolli d'intesa, le rispettive operazioni elettorali. Le elezioni, quindi, si terranno nella medesima data delle votazioni per la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica".

Elezioni regionali, prefetto Milano pronto a firmare per Regionali il 4 marzo



Il prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, firmerà nei prossimi giorni il provvedimento per far svolgere le elezioni regionali nella stessa data delle politiche, il 4 marzo prossimo. E' quanto si apprende da fonti istituzionali.

La firma del decreto prefettizio - si apprende in Regione Lombardia - darà il via a tutte le procedure della campagna elettorale. Anche nel 2013 le Politiche e le Regionali furono celebrate nella stessa data.

Lombardia, elezioni regionali. Consiglio regionale torna a riunirsi il 9 gennaio



Dopo la pausa natalizia, il Consiglio regionale della Lombardia tornera' a riunirsi martedi' 9 e mercoledi' 10 gennaio. Il presidente dell'aula regionale, Raffaele Cattaneo, ha infatti convocato per martedi' 9 (dalle 10 alle 20) e mercoledi' 10 gennaio (dalle 10 alle 13) due sedute di Consiglio con un unico ordine del giorno che prevede question time, interpellanze e il progetto di legge per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione.



L'aula discutera' anche delle disposizioni in materia di farmaci cannabinoidi e dell'istituzione del Registro regionale delle dichiarazioni delle dichiarazioni anticipate di trattamento (testamento biologico): sui due progetti di legge il Consiglio si dovra' pronunciare sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli dei provvedimenti.