Voucher, Bonini (Cgil): inaccettabile abbattere il costo del lavoro

Massimo Bonini

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - “Basta con le scuse.” Massimo Bonini leader della Cgil di Milano esordisce cosi, commentando gli articoli apparsi sui giornali oggi. “L’intento è chiaro prosegue Bonini, abbassare ancora di più il costo del lavoro e chi ne subisce le conseguenze sono sempre i lavoratori. Le imprese devono smetterla di avere un atteggiamento di questo tipo, non ci sono vuoti normativi ma di fatto, c’è un ventaglio di offerte contrattuali che si possono utilizzare.” Il segretario generale è duro nella critica e prosegue chiarendo che: “la Cgil contempla il lavoro occasionale subordinato solo per le famiglie. Uno strumento con più tutele e più sicurezza. Se si continua nella politica di creare lavoro riducendone i costi e i diritti sarà il Paese a pagarne le conseguenze. La politica nazionale rifletta su quello che sta facendo. Se da una parte si evita il voto dei cittadini per poi rifare la normativa abrogata avremo dal punto di vista della tenuta democratica, dal punto di vista economico complessivo grossi problemi, soprattutto, si continuerà ad alimentare populismi di ogni genere”.