Voyeur seriale fermato in Galleria: foto e video sul cellulare

Voyeur seriale viene fermato e dal suo cellulare emerge un impressionante archivio di foto e video di donne riprese a loro insaputa nei camerini e sulla metropolitana. Il 38enne, incensurato residente in provincia di Milano, è stato colto sul fatto nel pomeriggio di venerdì in un negozio di abbigliamento in corso Vittorio Emanuele a Milano. Ad accorgersi di essere filmata in camerino una 27enne turca che ha chiamato la vigilanza. Dal cellulare sono emersi 15 brevi filmati della giovane in reggiseno e slip. E da ulteriori accertamenti sono emersi numerosi altri video e foto realizzati nei giorni precedenti anche in metropolitana, dove l'uomo poneva il cellulare all'altezza delle ginocchia per fotografare le passeggere sotto la gonna.