"Vuoi più tempo? Medita": a Milano un mese di meditazione con Art of Living

L’occasione è il Mese della Meditazione organizzato da Art of Living, ONG presente in 152 Paesi e in Italia dal 1998, fondata da Sri Sri Ravi Shankar, filantropo e leader spirituale di fama mondiale.

Ed è proprio in preparazione dell'arrivo di Sri Sri Ravi Shankar, che porta per la prima volta in Italia il prossimo 1-2 novembre la masterclass UNVEILING INFINITY al Teatro Carcano, che l’organizzazione ha ideato un percorso in diverse città italiane con meditazioni gratuite a tema, nelle sedi Art of Living e non solo: tappe di un viaggio insieme verso l'Infinito che a Milano ci porterà a Meditare in Tram, simbolo del capoluogo lombardo, il 27 ottobre nel pomeriggio.

Gestire la mente nelle sfide del quotidiano diventa più facile se siamo in grado per qualche istante di portare la mente in quello stato di riposo e di serenità che è proprio della meditazione, stato che naturalmente appartiene alla mente ma che non abbiamo imparato a frequentare. Quando la mente si ferma, la consapevolezza aumenta. L’esperienza unica e personale che ne deriva conduce poi a una più reale e concreta espressione del proprio potenziale, della propria visione e a una maggiore connessione con il proprio senso di Sé.

Il messaggio corale è che tutti possono meditare e si può meditare ovunque, anche in una città frenetica come Milano, persino in tram: #milanomedita.

Per offrire a tutti la possibilità di avvicinarsi alla meditazione, Art of Living Milano ha ideato sessioni diverse in luoghi diversi, anche on line via webinar e perfino con l’esperienza #INmeditation: la meditazione “a domicilio” su appuntamento, proposta da un team di professionisti, insegnanti di yoga.

A completare il programma anche una challenge per meditare insieme via web ogni mattina da casa o da smartphone in qualunque luogo e misurarsi con l’impegno e la costanza.





Programma di Milano:

· 11 ottobre webinar gratuito link per registrarsi: https://artoflivingitalia.typeform.com/to/HS9WVQ

· dal 15 al 19 e dal 22 al 26 ottobre Challange-Meditazione nella Vita Quotidiana

30’ nella pausa pranzo o alla mattina. Da casa o ovunque tu sia, collegandoti con il tuo cellulare. Per sperimentare il potere della pratica come abitudine quotidiana.

· 20 ottobre ore 13.10 Free class - Yoga & Meditazione. Risiedere nella forma di colui che osserva in collaborazione con la Sri Sri School of Yoga Europe nell’ambito dello YOGA FESTIVAL – Via Piranesi 14, Palazzo del Ghiaccio

· 27 ottobre – ore 16

Meditare in TRAM – viaggio verso l’infinito tra le vie del Centro con tappe intermedie, seguite la pagina Fb di Art of Living Italia e Art of Living Milano per gli aggiornamenti e per il link di registrazione (gratuito)

Meditare vuol dire entrare in contatto l'infinito che è dentro di noi, sorgente di autentica pace e

felicità. L’esperienza unica e personale del contatto con l'infinito ci conduce poi ad una più concreta espressione del nostro potenziale e ad una maggiore connessione con noi stessi e con l'ambiente intorno a noi.

La scienza ci dice che la meditazione, oltre ad essere salutare per la biochimica del nostro organismo, si riversa nel rapporto con il contesto ambientale in cui siamo inseriti: quando meditiamo facciamo del bene non solo a noi stessi, ma a tutta la società.

Per questo il Tour di Sri Sri Ravi Shankar in Italia sostiene, in particolare, due progetti umanitari:

1. Il Progetto Internazionale Art of Living Prison SMART (Stress Management and Rehabilitative Training) offre un sostegno verso una detenzione che non sia solo punitiva, ma realmente riabilitativa: assunzione di responsabilità e rieducazione per gli autori di reato e strumenti concreti per la gestione del trauma per le vittime. Presente in Italia, e in particolare a Milano, da 15 anni. www.prisonsmart.eu

2. Il Progetto Internazionale Art of Living Gift a Smile offre educazione gratuita in 618 scuole a 67.887 studenti nelle zone rurali dell’India. www.artofliving.org/giftasmile

Il viaggio verso l'infinito terminerà a MILANO con la Masterclass di Meditazione “Unveiling Infinity” condotta personalmente da Sri Sri Ravi Shankar nelle giornate dell’1 e 2 novembre.

Per la serata del 2 novembre alle ore 20 è prevista anche una conferenza pubblica dal titolo: “Era Digital: dal Detox all'Infinito”, mentre la tappa finale a FIRENZE concluderà la visita in Italia del leader spirituale.

A Milano, Sri Sri Ravi Shankar incontrerà anche personalità di spicco della politica e del mondo degli affari, oltre a studiosi impegnati in un progetto di ricerca sull’Intuition Process, una nuovissima tecnica Art of Living per bambini e ragazzi.

Art of Living è una ONG internazionale. Fondata nel 1981 da Sri Sri Ravi Shankar, opera in 152 Paesi per migliorare la qualità della vita attraverso programmi di gestione dello stress e iniziative di volontariato. I progetti umanitari e i progetti formativi realizzati e sostenuti da Art of Living hanno coinvolto dal 1996 ad oggi più di 20 milioni di persone in tutto il mondo, dando particolare rilievo ai giovani.

Info e prenotazioni 800168970