Wanda Nara furiosa con Maradona. El Pibe de Oro attacca il suo Icardi

Wanda Nara è furiosa con Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro ha infatti attaccato ancora una volta il suo Mauro Icardi.

MARADONA CRITICA ICARDI: "LUI IN NAZIONALE? MEGLIO IL 43ENNE VERA"

"Prima di convocare Icardi chiamerei l''Indio' Bazan Vera". Ennesima frecciata all'indirizzo dell'attaccante interista da parte di Diego Armando Maradona, che ai microfoni di "Radio Rivadavia" fa sapere di preferire il 43enne ex attaccante dell'Almirante Brown, recordman di gol in una stagione nella B Nacional, la seconda divisione argentina. "Mi piace molto Pratto, preferisco tenere Icardi lontano dalla nazionale", ha aggiunto Maradona.

WANDA NARA FURIOSA. LO SCONTRO SULLE FOTO SEXY

Maradona in passato ha piu' volte sparato a zero contro il capitano nerazzurro proprio la relazione con l'ex moglie di Maxi Lopez, Wanda Nara. Il rapporto bollente tra i due e le modalità con l'addio a Maxi Lopez non sono mai andate giù a Maradona, che ha spesso rimproverato la coppia anche per le foto sexy diffuse sui social network. Wanda Nara ha più volte risposto a Maradona: "Farebbe bene a pensare alla sua vita e a non occuparsi di quela degli altri", ha detto la sexy argentina. Furiosa anche stavolta per l'ennesima critica di Maradona al suo Icardi.