Week end olimpico per il sindaco. Lunedì si decide sulle Olimpiadi

di Fabio Massa

Una settimana per completare il mandato. Definizione che calza, e che gira nella bouvette di Palazzo Marino. L'attesa per le Olimpiadi si fa spasmodica. Il sindaco partirà sabato. Lunedì 24, fin dalla mattina, ci sarà l'analisi delle candidature per le prossime Olimpiadi invernali tra Stoccolma e milano, poi - alle 18 - Thomas Bach, uscirà per proclamare il vincitore. Martedì mattina la delegazione torna a Milano, sperando di doversi affrettare a organizzare una grande festa che per adesso non è neanche alle viste, anche se qualcuno un pensierino ce l'ha fatto. Strana candidatura quella di Stoccolma. Davvero. Partita in sordina, senza clamori. E arrivata forte alla fine, dopo tutti i ritiri eccellenti. Milano e Cortina invece sono stabili. Beneficiano di governi cittadini e regionali stabili e convinti. Di un sistema socioeconomico in grande spolvero, all'interno però di un'Italia che vive una crisi politica di governo che potrebbe deflagrare da un momento all'altro. Ma - comunque - senza impatti sui giochi. Gli unici critici erano del Movimento 5 Stelle, e le elezioni europee hanno ridotto la capacità di movimento (si perdoni il bisticcio), del Movimento. Non è improbabile che in un nuovo assetto, con nuovi rapporti di forza, Giancarlo Giorgetti possa tornare sul tema delle risorse, garantendo anche un impegno più forte da parte di Roma. Chissà che qualche dichiarazione in questo senso non arrivi a ridosso. Per adesso gli uomini del Coni lavorano sotto traccia, così come il sindaco Sala e i due governatori, Fontana e Zaia. C'è da convincere gli indecisi, ammesso che ancora ce ne siano. E da dare l'ultima spallata. Ecco perché le delegazioni arriveranno 48 ore prima della decisione finale.

fabio.massa@affaritaliani.it