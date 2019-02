Weekend a Milano: Capodanno cinese, cinema segreti, 'nduja e cioccolato...

Eccoci qui come ormai ogni settimana, con il nostro appuntamento sui consigli su cosa fare nei prossimi giorni. Se vuoi ricevere tutti i giorni suggerimenti e idee per vivere al meglio Milano e per essere informato su cosa accade, iscriviti gratuitamente a 10alle5 Quotidiano, e riceverai 5 notizie su cosa è successo oggi a Milano e5 notizie su cosa fare oggi a Milano.

Fine settimana ricco di cose interessanti che abbiamo selezionato per voi, eccovi qui di seguito i nostri consigli.

Capodanno Cinese 2019 in Paolo Sarpi

Domenica 10 febbraio torna a Milano l'ormai tradizionale appuntamento del Capodanno Cinese. Il 5 febbraio, secondo il calendario cinese, si entrerà infatti nell'anno del Maiale, salutando invece l'anno del Cane.

Sarà prevista la parata del Dragone che partirà da piazza Gramsci fino a via Paolo Sarpi dalle ore 14:00.

Per l'occasione le vie e i negozi di Chinatown saranno addobbati a festa, con decorazioni dedicate proprio al simbolo del nuovo anno. Un vero grande evento ormai simbolo culturale della città, sicuramente da non perdere perchè molto caratteristico.

Come ogni anno, il capodanno cinese durerà 15 giorni e si concluderà con la Festa delle Lanterne.

Sagra della 'Nduja in Martesana

Chi non adora avere il palato in fiamme a tavola dovrà tenersi alla larga dalla Sagra della ‘Nduja che si svolgerà sabato 9 febbraio presso la Bocciofila della Martesana di via Rovigno 14 Milano.

Il celebre piatto piccante per cui è arcinota la Calabria è infatti protagonista di una serata – omaggio all’intera regione. Vario il menu e vario il programma, che prevede anche un momento di danza e un concerto – tributo al cantautore Rino Gaetano

Programma della Sagra:

Ore 19:00 Apertura cene

Ore 20:30: concerto con Taranticula (gruppo folk calabro)

Ore 22:00: concerto con Capofortuna (omaggio A Rino Gaetano)

Menu:

Pane fritto con soppressata 5,00 €- Maccheroni al forno e ‘Ndjua o Scialatelli Ndiuja e patate 8,00 € - Melanzane Peperoni ripiene alla calabrese o Salciccia Piccante e Patate 10,00 €- Menu completo 18,00 euro.

Saronno Choco Fest

Irrinunciabile appuntamento per golosi a Saronno: il cioccolato in tutte le sue forme vi aspetta in corso Italia e Piazza della Libertà per la 2°edizione della , la festa del cioccolato, organizzata da Assodolciai, animerà il centro di Saronno dall’8 al 10 febbraio, con stand aperti dalle 10 alle 20, per un weekend ad alto tasso glicemico. Ce n’è per tutti i gusti, dalle praline alle creme spalmabili alle tavolette, liquori, creazioni e sculture che lasceranno incantati.

Percorsi di degustazione di pregiati cioccolati tra caffè. rum, cioccolati liquorosi, bianchi e tanto altro.

Previsti anche laboratori per bambini per giocare con il cioccolato e realizzare creazioni da portare a casa.

Non mancate!

Pranzo e laboratori segreti da Arse

Ogni Domenica ti Arse ti aspetta per un pranzo al Museo, tra mille anni di storia e il calore delle chiacchiere dei tuoi cari.

Un'esperienza tra sapori speciali e piccoli immensi segreti da scoprire in un viaggio attraverso oltre mille anni di storia. Passa una giornata indimenticabile, pranzando in uno dei luoghi più antichi e segreti di Milano. Domenica 10 Febbraio, due speciali laboratori segreti per permettere anche ai tuoi bambini di vivere un'esperienza unica.

Menù:

A tua scelta uno dei menù dello chef tra quelli qui proposti.

Menù di terra : bocconcini di vitello ai funghi con polenta, torta fantasia del pasticciere, un calice di vino, acqua e caffé

: bocconcini di vitello ai funghi con polenta, torta fantasia del pasticciere, un calice di vino, acqua e caffé Menù di mare : filetto di branzino su crostone di segale e verdure con salsa alla curcuma, torta fantasia del pasticciere, un calice di vino, acqua e caffé

: filetto di branzino su crostone di segale e verdure con salsa alla curcuma, torta fantasia del pasticciere, un calice di vino, acqua e caffé Menù vegetariano: cannelloni di magro e caponata, torta fantasia del pasticciere, un calice di vino, acqua e caffè

cannelloni di magro e caponata, torta fantasia del pasticciere, un calice di vino, acqua e caffè Menù vegano : paella di verdure con pamela di ceci, torta fantasia del pasticcere, un calice di vino, acqua e caffé

: paella di verdure con pamela di ceci, torta fantasia del pasticcere, un calice di vino, acqua e caffé Menù per bambini: goloso piatto di pasta, bibita o acqua

Possibilità di menù senza glutine, o di altri menù personalizzati sulla base di intolleranze o allergie comunicando qualsiasi richiesta di questo tipo tramite il form qui di seguito.

I menù serviti sono realizzati con cura al fine di assicurarti la massima qualità, e prevedono una selezione di portate calde.

Effettuata la prenotazione gratuita qui: https://www.arsemilano.it/pranzo/

Cinema all'interno di una location segreta

Una ricercata selezione di titoli abbinata ad un luogo spettacolare, ti consentirà di scoprire una parte segreta di Milano e vivere una serata speciale rivedendo film che difficilmente trovi nei cinema o in tv.

A partire dal 1 Febbraio, il grande schermo illumina un Percorso che racchiude oltre 600 anni di storia, una location segreta nel cuore di Milano da scoprire con guide speciali come i divi di Hollywood e Cinecittà. E ancora una volta la magia si accende e il passato torna a bussare alla porta del sogno.

CHE COSA TI ASPETTA :

Un suggestivo cinema all'interno di una location segreta nel cuore di Milano con oltre 600 anni di storia

La visita ad un luogo spettacolare, mai visto prima

Grandi classici tra cui noir, documentari, musical, Opere, horror e commedi

Biglietto : visita al percorso + film : 10€

Il Martedì, Giovedì, Venerdì alle 19.50. Domenica alle 17.00 e alle 19.50

Per prenotare collegati qui: https://www.arsemilano.it/cinemabianchini/

Alla prossima settimana, un buon weekend da tutto lo staff di Milano Segreta





10ALLE5 QUOTIDIANO: RIMANI AGGIORNATO SU CIO’ CHE ACCADE NELLA TUA CITTA’

Iscriviti anche tu a 10alle5 quotidiano e rimani informato su ciò che accade a Milano e su cosa puoi fare nella tua città, clicca qui per iscriverti.