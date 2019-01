Weekend a Milano: cene, aperitivi e mostre in città

Sono numerosi gli eventi che offre la città meneghina durante il weekend dal 12 al 14 Ottobre, tra festival, film e cucina.

Di seguito, scopri 5 consigli su cosa fare questo weekend a Milano.

1/5 UNA CENA AL MUSEO





All'Archivio e Sepolcreto della Ca' Granda potrai gustarti, oltre alla visita guidata, anche una cena a base di carne o di pesce. Il tutto è stato pensato per far sentire a "casa" tutti i visitatori. Non perderti la possibilità di "cenare al museo".

DOVE: Ar.Se – il percorso dei segreti

QUANDO: fino al 13 Ottobre 2018

PREZZO: 35€

INFORMAZIONI: clicca qui

2/5 APERITIVO GRATUITO IN VIGNA SUI TETTI





La settimana è più gustosa con gli aperitivi nel primo vigneto sui tetti di Galleria Vittorio Emanuele ! Approfitta di questa occasione, un aperitivo incluso nel biglietto di ingresso ad Highline Galleria .

DOVE: Highline Galleria, via Silvio Pellico, 2

QUANDO: ogni sabato dalle 17.30 alle 19.30

PREZZO: 12€

INFORMAZIONI: clicca qui

3/5 ELLIOTT ERWITT, ICONS





In occasione del suo novantesimo compleanno, a partire dal 13 Ottobre 2018, le Scuderie del Castello Visconteo di Pavia ospitano una mostra dedicata a Elliott Erwitt, uno dei grandi maestri della fotografia contemporanea.

DOVE: Scuderie del Castello Visconteo, viale XI Febbraio, Pavia

QUANDO: dal 13 Ottobre

ORARIO: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 20.00

PREZZO: 12€, ridotto 10€

INFORMAZIONI: clicca qui

4/5 LA VENDEMMIA DI VIA MONTENAPOLEONE





Torna a Milano l’appuntamento con il mondo vitivinicolo che anima le vie del Quadrilatero della moda. La Vendemmia di MonteNapoleone District, quest'anno alla nona edizione, è un evento esclusivo dove si incontrano i più prestigiosi marchi della moda, del vino, della ristorazione e dell’hotellerie

DOVE: Via Montenapoleone

QUANDO: dall'8 al 14 Ottobre

PREZZO: dai 35€ ai 60€

INFORMAZIONI: clicca qui

5/5 STORIE. IL DESIGN ITALIANO





Il design italiano racconta da una parte la storia in modo diacronico, mentre dall'altra sviluppa cinque temi: geografia, comunicazione, politica, tecnologia ed economia.

DOVE: Triennale, viale Alemagna, 6

QUANDO: dal 14 Aprile 2018 al 20 Gennaio 2019

ORARIO: da martedì a domenica dalle 10.30 alle 20.30

PREZZO: 9€, ridotto 7,50€

INFORMAZIONI: clicca qui





