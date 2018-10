Dalla Galleria al Cinema Bianchini, fino alla cena al museo

1/5 TUTTA MIA LA CITTA’





Tutta mia la città ! In una metropoli in continua evoluzione, il racconto per immagini della sua storia recente. Milano dalla seconda metà dell'800 fino ai giorni nostri. Come era ? Come è ? I nuovi pannelli informativi lungo Highline con 100 scatti che mettono a confronto zone, luoghi, persone della Milano di ieri con quella di oggi accompagnati da tante iniziative collaterali per vivere questo viaggio nella storia della città.

DOVE: Highline Galleria

QUANDO: dal martedì al venerdì dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 20.00, sabato e domenica dalle 12.00 alle 21.00

PREZZO: 12€

INFORMAZIONI: clicca qui

2/5 UNA CENA AL MUSEO





All'Archivio e Sepolcreto della Ca' Granda potrai gustarti, oltre alla visita guidata, anche una cena a base di carne o di pesce. Il tutto è stato pensato per far sentire a "casa" tutti i visitatori. Non perderti la possibilità di "cenare al museo".

DOVE: Ar.Se – il percorso dei segreti

QUANDO: fino al 13 Ottobre 2018

PREZZO: 35€

INFORMAZIONI: clicca qui

3/5 CINEMA BIANCHINI PROMOZIONE SPECIALE 2x1





Questo sabato a Cinema Bianchini un offerta speciale ti aspetta: un secondo spettacolo è in promozione 2x1, acquista un biglietto e sarete in due andare al Cinema! A Cinema Bianchini troverai tutto ciò che ci si aspetta da una serata memorabile, delle location mozzafiato, un servizio che ti pone sempre al centro e una bellissima programmazione di film.

DOVE: Via Ascanio Sforza 41

QUANDO: dal 15 Ottobre al 31 Dicembre

ORARIO: tutte le sere alle ore 19.50

PREZZO: 14€

INFO: clicca qui

4/5 APERITIVO GRATUITO SUI TETTI DELLA GALLERIA





La settimana è più gustosa con gli aperitivi su Highline Galleria ! Approfitta di questa occasione, un aperitivo gratuito nel primo vigneto sui tetti di Galleria Vittorio Emanuele. Un calice di vino e deliziosi finger food ti aspettano per essere gustati lungo il Percorso che ti permette di toccare con una mano la cupola della Galleria e con l’altra il cielo, ammirando il sole che cala sullo skyline di Milano e le Alpi che la circondano.

DOVE: Higline Galleria

QUANDO: tutti i sabati

PREZZO: 12€

INFORMAZIONI: clicca qui

5/5 DINOSAUR INVASION – FABBRICA DEL VAPORE





Dal 12 Ottobre 2018, parte la mostra Dinosaur Invasion alla Fabbrica del Vapore di Milano. Il percorso espositivo permette ai visitatori di scoprire e osservare più di 30 dinosauri.

DOVE: Fabbrica del Vapore, via Procaccini, 4

QUANDO: dal 12 Ottobre 2018 al 3 Febbraio 2019

ORARI: tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.30

INFORMAZIONI: clicca qui





