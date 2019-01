Weekend a Milano: Dinosaur invasion, Real bodies, Peter Pan Forever e...

Eccoci qui come ormai ogni settimana, con il nostro appuntamento sui consigli su cosa fare nei prossimi giorni. Se vuoi ricevere tutti i giorni suggerimenti e idee per vivere al meglio Milano e per essere informato su cosaaccade, iscriviti gratuitamente a 10alle5 Quotidiano, e riceverai 5 notizie su cosa è successo oggi a Milano e5 notizie su cosa fare oggi a Milano.

DINOSAUR INVASION





Vi segnaliamo per tutto gennaio la presenza alla Fabbrica del Vapore di “Dinosaur Invasion" la mostra con oltre 30 dinosauri da scoprire e osservare.

L’ambiente dell’esposizione è stato ricreato con cura in 17 isole interamente scenografate: un vero e proprio parco giurassico a grandezza naturale grazie alla tecnologia degli animatronics, sistemi tecnologici in grado di muovere le riproduzioni dei dinosauri.

Una mostra diversa dal solito in cui far immergere anche i vostri bambini e imparare di più su un antichissimo mondo perduto.

Ingresso 10-19:30 - Intero:13 euro; ridotto a 10 euro per bambini dai 3 ai 12 anni, over 65 e studenti; bambini sotto i 90 cm di altezza: gratis

REAL BODIES





Svelare i segreti dell’anatomia umana a fianco di quella animale è una delle cose più interessanti della nuova edizione “Real Bodies, oltre il corpo umano” allo Spazio Ventura, la stessa location in cui nel 2016 la mostra registrò oltre 280.000 presenze!

Tra i reperti più suggestivi senza dubbio il cuore di una balena, largo un metro e capace di pompare fino a 220 litri di sangue lungo i 15 metri dell’animale, pur con una frequenza di soli 10-30 battiti al minuto: è tra i muscoli cardiaci più grandi del pianeta.

Ma tantissime altre sono le scoperte scientifiche dell’anatomia umana e animale che potrete fare a questa mostra tanto discussa ma molto , molto interessante a cui non potete mancare!

Per orari, prezzi e info https://www.realbodies.it

PETER PAN FOREVER





Peter Pan torna a volare al Teatro degli Arcimboldi nella nostra Milano. Infatti fino al 13 gennaio va in scena il musical “Peter Pan Forever”, un viaggio in musica sulle note delle più famose canzoni di Edoardo Bennato alla scoperta dell'Isola che non c'è.

Lo spettacolo, racconta le avventure di John, Michael e Wendy nel mondo fantastico di Peter Pan, tra indiani, fate e pirati.

Un’idea teatrale gradita sicuramente anche ai vostri bambini per rivivere in un contesto culturale come il teatro tutta la magia della fiaba.

Per info e biglietti www.ticketone.it

MOSTRA: MILANO SUI TETTI DELLA GALLERIA





Il racconto fotografico di Milano sui tetti della Galleria. Il lungo e antichissimo viaggio di una metropoli in continua evoluzione, immagini che ne raccontano la sua storia, fino ai giorni nostri. Milano dalla seconda metà dell’800 fino ad oggi. Come era ? Come è ? 100 scatti mettono a confronto zone, luoghi, persone della Milano di ieri con quella di oggi accompagnati da tante iniziative collaterali per vivere questo viaggio nella storia della città.

L’ingresso per accedere alla passeggiata sopra la Galleria Vittorio Emanuele e ammirare questa interessante mostra è da Via Silvio Pellico 2, 4 piano, Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, sabato e domenica dalle ore 12.00 alle ore 21.00. Biglietto: a partire da 9€.

AL CINEMA PATTINANDO





Il Cinema pattinando . Ci hai mai pensato ? La nuova speciale proposta di Cinema Bianchini.

Fino al 20 Gennaio 2019, in collaborazione con Fondaco-Arti Minime, Cinema Bianchini arriva sulla più grande pista di pattinaggio a Milano. La trovate al Palazzo della Regione Lombardia e tutte le sere, dalle 21.00, vi aspettano i migliori film firmati Medusa da gustare mentre si pattina oppure rilassandoti davanti alla pista.

Tutti i giorni dalle 21.00 alle 23.00 avrete incluso il noleggio pattini, uno snack e la visione del film in programma !

Per tutte le informazioni e prenotazioni consultare il sito www.cinemabianchini.it/pattinando/





