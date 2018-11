Weekend a Milano, gli appuntamenti dal 2 al 4 novembre

Sono numerosi gli eventi che offre la città meneghina durante il weekend dal 2 al 4 Novembre , tra mostre,

cene e mostre.

Di seguito, scopri 5 consigli su cosa fare questo weekend a Milano.

1/5 UNA PASSEGGIATA NEL TEMPO SUI TETTI DELLA GALLERIA





Domenica 4 Novembre personaggi storici da metà dell’Ottocento ad oggi ti guideranno alla scoperta del

Percorso che si apre sullo skyline della capitale meneghina, e attraverso Tutta mia la città – il racconto

fotografico di Milano allestito su Highline Galleria..

DOVE: Highline Galleria

QUANDO: Domenica 4 Novembre dalle ore 16.00 alle 19.00

PREZZO: 12€

INFORMAZIONI: clicca qui

2/5 UN PRANZO AL MUSEO





Un gustoso pranzo all’interno della Cà Granda, per trascorrere questi giorni di Festa immersi nella

Bellezza di un monumento storico tra volte affrescate, enormi scaffali, volumi storici, seicenteschi

Sepolcreti, e tanto altro.. senza dover trascurare il gusto!

DOVE: Ar.Se – il percorso dei segreti

QUANDO: dal 1 Novembre

PREZZO: 24€

INFORMAZIONI: clicca qui

3/5 CINEMA BIANCHINI PROMOZIONE SPECIALE 2x1





Questo sabato a Cinema Bianchini un offerta speciale ti aspetta: un secondo spettacolo è in

promozione 2x1, acquista un biglietto e sarete in due andare al Cinema! A Cinema Bianchini troverai

tutto ciò che ci si aspetta da una serata memorabile, delle location mozzafiato, un servizio che ti pone

sempre al centro e una bellissima programmazione di film.

DOVE: Via Ascanio Sforza 41

QUANDO: dal 15 Ottobre al 31 Dicembre

ORARIO: tutte le sere alle ore 19.50

PREZZO: 14€

INFO: clicca qui

4/5 INSIDE MAGRITTE – FABBRICA DEL VAPORE





L'esposizione si snoda in un percorso multimediale che racchiude suoni, immagini, musiche e

suggestioni che ricostruiscono l'universo pittorico di Magritte.

DOVE: Fabbrica del Vapore, via Procaccini, 4

QUANDO: dal 9 Ottobre 2018 al 10 Febbraio 2019

PREZZO: a partire da 14€

INFORMAZIONI: clicca qui

5/5 MARY POPPINS – IL MUSICAL





Suggestivi effetti speciali e coinvolgenti coreografie con le famose canzoni da

Supercalifragilistichespiralidoso a Cam caminì, da Com’è bello passeggiar con Mary a Un poco di

zucchero, sarà difficile non intonare almeno un ritornello. In più si aggiungeranno i nuovi brani e testi

aggiunti per la trasposizione teatrale dai compositori George Stiles e Anthony Drewe, entrambi

vincitori dell’Olivier Award

DOVE: Teatro Nazionale

QUANDO: dal 5 Ottobre al 31 Dicembre

PREZZO: 39€

INFORMAZIONI: clicca qui





