Weekend a Milano: HamletMachine e un Harry Potter inedito...

Sono numerosi gli eventi che offre la città meneghina durante il weekend dal 19 al 21 Ottobre, tra festival, film e cucina.Di seguito, scopri 5 consigli su cosa fare questo weekend a Milano.

APERITIVO GRATUITO SUI TETTI DELLA GALLERIA





La settimana è più gustosa con gli aperitivi su Highline Galleria ! Approfitta di questa occasione, un aperitivo gratuito nel primo vigneto sui tetti di Galleria Vittorio Emanuele. Un calice di vino e deliziosi finger food ti aspettano per essere gustati lungo il Percorso che ti permette di toccare con una mano la cupola della Galleria e con l’altra il cielo, ammirando il sole che cala sullo skyline di Milano e le Alpi che la circondano.

DOVE: Highline Galleria

QUANDO: tutti i sabati di ottobre

PREZZO: 12€

INFORMAZIONI: clicca qui

UNA CENA AL MUSEO





All'Archivio e Sepolcreto della Ca' Granda potrai gustarti, oltre alla visita guidata, anche una cena a base di carne o di pesce. Il tutto è stato pensato per far sentire a "casa" tutti i visitatori. Non perderti la possibilità di "cenare al museo".

DOVE: Ar.Se – il percorso dei segreti

QUANDO: fino al 13 Ottobre 2018

PREZZO: 35€

INFORMAZIONI: clicca qui

TOKYO TSUKIJI





L’esposizione presenta 30 immagini tratte dal reportage realizzato dal fotografo toscano in oltre due anni di lavoro a Tokyo, all’interno del mercato ittico più grande al mondo. La rassegna è accompagnata da un importante volume di raccolta delle opere di Tanzini, pubblicato da Contrasto

DOVE: Leica Galeire, Via Giuseppe Mengoni, 4

QUANDO: dal 5 Ottobre al 4 Novembre 2018

ORARIO: Lunedì dalle 14.30 alle 19.30. Dal martedì al sabato dalle 10.30 alle 19.30

PREZZO: gratuito

INFO: clicca qui

POTTED POTTER L’UNICA ESPERIENZA POTTERIANA NON AUTORIZZATA – UNA PARODIA DI DAN E JEFF





Dopo aver ottenuto successi a livello mondiale arriva per la prima volta in Italia al Teatro Leonardo e Potted Potter: il primo e unico adattamento irriverente e divertente dell’intera saga letteraria del mago più famoso del mondo.

DOVE: Teatro Leonardo Da Vinci

QUANDO: dal 12 Ottobre al 14 Novembre

PREZZO: a partire da 26€

INFORMAZIONI: clicca qui

HAMLETMACHINE – PICCOLO TEATRO STUDIO





La prima messa in scena risale al 7 maggio 1986 sul palcoscenico del teatro della New York University con la partecipazione degli stessi studenti; la versione tedesca segna invece il suo debutto il 4 ottobre dello stesso anno alla Kunsthalle di Amburgo. Lo spettacolo non è stato più ripreso da allora, e ritorna in scena quindi dopo ben 32 anni..

DOVE : Piccolo Teatro Studio, via Rivoli, 6

QUANDO : dal 16 al 20 Ottobre 2018

PREZZO: a partire da 26€

INFORMAZIONI: clicca qui





