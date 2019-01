Weekend a Milano: i Legnanesi, il ricordo della Shoah e...

Eccoci qui come ormai ogni settimana, con il nostro appuntamento sui consigli su cosa fare nei prossimi giorni. Se vuoi ricevere tutti i giorni suggerimenti e idee per vivere al meglio Milano e per essere informato su cosaaccade, iscriviti gratuitamente a 10alle5 Quotidiano, e riceverai 5 notizie su cosa è successo oggi a Milano e5 notizie su cosa fare oggi a Milano.

Dopo il record di oltre 60 mila spettatori al Teatro della Luna di Assago (Milano) nella scorsa stagione, I Legnanesi tornano nella stagione 2018/2019 con il nuovo Settanta voglia di ridere c'è, in scena fino al 3 marzo 2019 per festeggiare il settantesimo anniversario della compagnia.

C’è tanta voglia di ridere, di trascorrere due ore spensierate insieme alla Famiglia Colombo e lasciarsi trasportare dai sontuosi quadri della rivista all’Italiana: I Legnanesi propongono al pubblico un nuovo show ricco di musica, colori, costumi e tanto divertimento.

Biglietti e info su www.ticketone.it

La Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli, dopo aver affrontato negli anni scorsi la commedia classica (La famiglia dell’antiquario di Carlo Goldoni e Il medico suo malgrado di Molière) e la grande opera lirica italiana (Turandot) torna a uno dei temi classici del suo repertorio, la fiaba.

Milano - La vicenda di Hansel e Gretel è, nella storia della letteratura, una delle più terribili e sconcertanti: la fame, il bisogno, una matrigna che vuole liberarsi dei figli, una strega nel bosco che cattura i bambini e li mette all’ingrasso controllandone la rotondità giorno per giorno prima di arrostirli e mangiarli. Il tutto fra un casolare, un bosco e una casa di marzapane pronta a trasformarsi in un antro spaventoso. E tanti dolci. Tutti questi elementi, tipici di una iniziazione, non potevano che suscitare la curiosità del marionettista che ben sa come trasformare ogni elemento per soddisfare l’idea della metafora e del simbolo.

Milano - Niente fate, incantesimi, aiutanti magici. Solo la realtà con i suoi eventi e le sue tentazioni.

Orari e info qui : https://www.happyticket.it/

Domenica 27 gennaio 2019, alle ore 16.00, in occasione del Giorno della Memoria, presso la Biblioteca Chiesa Rossa di Milano sono in programma letture sul tema della Shoah a cura dei bibliotecari e degli Equi.Voci Lettori - che già organizzano il ciclo di Letture ad Alta Voce alla Biblioteca Valvassori Peroni - con la partecipazione dei gruppi di lettura delle biblioteche e del pubblico.

Milano - A seguire, alle ore 18.00, si svolge la proiezione del documentario Il rumore della Memoria. Il viaggio di Vera dalla Shoah ai Desaparecidos di Marco Bechis. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Avete mai pranzato in un Museo? All'Archivio della Cà Granda vi aspettiano per un'esperienza tra sapori speciali e piccoli immensi segreti da scoprire in un viaggio attraverso oltre mille anni di storia. Passerete una giornata indimenticabile, immersi nella bellezza, gustando un ottimo menù e scoprendo uno dei luoghi più antichi e segreti di Milano. Domenica 20 Gennaio e 10 Febbraio, due speciali laboratori didattici per permettere anche ai vostri bambini di vivere un'esperienza unica. Informazioni dettagliate e prenotazioni a questo link: https://www.arsemilano.it/pranzo/

Il racconto fotografico di Milano sui tetti della Galleria. Il lungo e antichissimo viaggio di una metropoli in continua evoluzione, immagini che ne raccontano la sua storia, fino ai giorni nostri. Milano dalla seconda metà dell’800 fino ad oggi. Come era ? Come è ? 100 scatti mettono a confronto zone, luoghi, persone della Milano di ieri con quella di oggi accompagnati da tante iniziative collaterali per vivere questo viaggio nella storia della città.

L’ingresso per accedere alla passeggiata sopra la Galleria Vittorio Emanuele e ammirare questa interessante mostra è da Via Silvio Pellico 2, 4 piano, Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, sabato e domenica dalle ore 12.00 alle ore 21.00. Biglietto: a partire da 9€. Alla prossima settimana, un buon weekend da tutto lo staff di Milano Segreta





