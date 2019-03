Weekend a Milano: il tiramisù da Guinness, San Patrizio e…

Eccoci qui come ormai ogni settimana, con il nostro appuntamento sui consigli su cosa fare nei prossimi giorni. Se vuoi ricevere tutti i giorni suggerimenti e idee per vivere al meglio Milano e per essere informato su cosa accade, iscriviti gratuitamente a 10alle5 Quotidiano, e riceverai 5 notizie su cosa è successo oggi a Milano e5 notizie su cosa fare a Milano.

TIRAMISU DA GUINNESS DEI PRIMATI A CITYLIFE





Un record a livello globale che piacerà ai più golosi: Milano sfida il Guinness World Record e prova a preparare il tiramisù più lungo del mondo. L’appuntamento è per sabato 16 marzo, dalle 14, a CityLife Shopping District: qui i pasticceri della Scuola di Cucina Teatro7 Lab, in collaborazione con AADV Entertainment e Galbani Santa Lucia, si cimenteranno a colpi di mascarpone per battere l’attuale record di 266,9 metri. Anche il pubblico è chiamato a dare man forte per un evento che celebra la città di Milano e soprattutto a contribuire allo smaltimento delle fette del #TiramisùdaRecord (questo l’hashtag ufficiale dell’evento), con la partecipazione delle voci di Radio Deejay, La Pina, Diego e La Vale. Tutto il tiramisù avanzato verrà infatti distribuito nelle diverse mense milanesi a sostegno dei più bisognosi. Ma non solo: Galbani, in collaborazione con il Banco Alimentare, donerà tutti gli ingredienti per la creazione di altre 15mila porzioni (ovvero l’equivalente di quelle stimate per il tiramisù dei record) alle mense di Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna. Non perdetevi questo simpatico mega-evento.

FESTA DI SAN PATRIZIO





Milano torna ad animarsi di verde, bianco e arancione in occasione di San Patrizio. La festa per eccellenza della cultura irlandese quest’anno si celebrerà da venerdì 15 a domenica 17 marzo 2019 al Carroponte di Sesto San Giovanni: l'appuntamento è con St. Patrick's Irish Fest Milano 2019, il grande evento che ricrea per un intero weekend tutti i colori, i sapori, il folklore e lo spirito di una terra incantata. Sesto San Giovanni (Milano) - Irish Fest Milano porta a Milano l’atmosfera tipica di un pub gaelico, con il cráic delle migliori serate irlandesi. Le celeberrime birre dell’Isola di Smeraldo e i piatti della cucina locale si accompagnano alla musica dal vivo, con alcuni dei migliori artisti Irish folk e le danze tipiche tradizionali. Insomma, una vera grande festa per tutti. Nei tre giorni di Irish Fest Milano non mancano dj-set, laboratori e dimostrazioni sportive per adulti e bambini

I DIECI ANNI DEL MULINO DELL'ABBAZIA DI CHIARAVALLE





Per festeggiare i 10 anni di apertura al pubblico del Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle, il Parco Agricolo Sud Milano,vi invita tutti alla festa in programma sabato 16 marzo 2019, dalle 10.00 alle 18.00 al Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle, via Sant’Arialdo 102 a Milano. Chiaravalle (Milano) - Dopo un lavoro di studio durato anni e un lungo lavoro di ristrutturazione il 21 marzo 2009 è stato aperto al pubblico l’antico Mulino dell’abbazia di Chiaravalle risalente al dodicesimo secolo. Il restauro ha riportato alla luce una struttura polivalente molto importante per la città di Milano, simbolo del lavoro e dell’opera di trasformazione del paesaggio e dello sviluppo della realtà economica del sud Milano avviato dai monaci cistercensi. Non perdetevi questa grande festa in piena campagna milanese, davvero molto caratteristica.

THE GENIUS EXPERIENCE CON CENA





Hai mai cenato in una Mostra immersiva? A partire dal 15 Marzo, ogni weekend sarà possibile vivere quest’esperienza all’interno di “Leonardo & Warhol. The Genius Experience”. E venerdì 15, in occasione della prima cena la prima cena sarà proprio il curatore, Giuseppe Frangi, ad accompagnare il pubblico alla scoperta della Mostra. Un’iniziativa unica, per immergersi nella storia della Milano vissuta ed immaginata da Leonardo Da Vinci ed Andy Warhol e scoprire la storia della Cripta di San Sepolcro, la più antica Chiesa sotterranea di Milano, che i lavori di restauro stanno riportando all’antico splendore. Scopri i dettagli e i menù cliccando QUI

HIGHLINE GALLERIA: PASSEGGIANDO SUI TETTI DELLA GALLERIA





Un'occasione unica... un biglietto valido 24h da € 15,90 che ti permette di accedere ad Highline Galleria , per poter passeggiare sopra i tetti della Galleria Vittorio Emanuele e di usufruire di una consumazione, da colazione fino ad ora di cena.

Potrai decidere tu sotto quale luce ammirare il panorama di Milano dai tetti del suo monumento simbolo, grazie al quale potrai ammirare la città dall'altro gustando sfiziose proposte food&drink da mattina a sera! Acquistando il biglietto di ingresso giornaliero ad Highline Galleria (15,90€) potrai accedere al Percorso, e gustare uno dei menù proposti tra quelli offerti per colazione, pranzo, merenda o cena. Informazioni e prenotazioni QUI





