Weekend a Milano: "Tutta mia la città", Banksy, cene al museo...

INCONTRI CON GLI AUTORI DI “TUTTA MIA LA CITTA’” CON DOLCE





Questo weekend, sui tetti dela Galleria Vittorio Emanuele, oltre ad ammirare le fotografie che raccontano la storia di Milano, sarà presente anche gli autori Laura Zulian e Cristiano Zingale del Circolo Fotografico Milanese.

DOVE: Highline Galleria, via Silvio Pellico,2

ORARIO: ore 17.00

UNA CENA AL MUSEO





All'Archivio e Sepolcreto della Ca' Granda potrai gustarti, oltre alla visita guidata, anche un pranzo a base di carne o di pesce. Il tutto è stato pensato per far sentire a "casa" tutti i visitatori. Non perderti la possibilità di "pranzare al museo".

DOVE: Ar.Se – il percorso dei segreti, via Francesco Sforza, 32

PREZZO: 35€

CINEMA BIANCHINI SUI NAVIGLI





A Cinema Bianchini troverai tutto ciò che ci si aspetta da una serata memorabile, delle location mozzafiato, un servizio che ti pone sempre al centro e una bellissima programmazione di film.

DOVE: Via Ascanio Sforza, 41

ORARIO: dalle 19.50

RISTORANTE MOVIDA MILANO





Situato sui Navigli di Milano, è un locale che richiama lo stile americano. Dopo l’orario aperitivo è possibile fermarsi per gustare un’ottima cena.

DOVE: Movida, via Ascanio Sforza, 41

ORARIO: tutti i giorni dalle 11.00 alle 2.00

MOSTRA DI BANKSY





La mostra al Mudec di Milano illustra il percorso dell'artista dai suoi esordi da writer di strada a fenomeno mondiale di massa esponendo alcuni dei suoi lavori più caratteristici, nei quali emerge la sua lampante e amara provocazione nei confronti dell’establishment, del potere, del conformismo e del consumismo.



DOVE: Mudec, via Tortona, 56

QUANDO: dal 31 Ottobre 2018 al 3 Marzo 2019

ORARIO: Lunedì dalle 14.30 alle 19.30. Martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9.30 alle 19.30. Giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30

PREZZO: a partire da 10€

