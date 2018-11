Weekend a Milano: un Hayez ritrovato, aperitivo gratis in Galleria e...

Di seguito, scopri 5 consigli su cosa fare questo weekend a Milano.

PRANZO AL MUSEO





All'Archivio e Sepolcreto della Ca' Granda potrai gustarti, oltre alla visita guidata, anche un pranzo a base di carne o di pesce. Il tutto è stato pensato per far sentire a "casa" tutti i visitatori. Non perderti la possibilità di "pranzare al museo".

DOVE: Ar.Se – il percorso dei segreti

PREZZO: 35€

INFORMAZIONI:

ALESSANDRO PREZIOSI INTERPRETA VINCENT VAN GOGH





Il serrato dialogo tra Van Gogh, interpretato da un intenso Alessandro Preziosi, e suo fratello Theo, propone non soltanto un ampio sguardo sulla vicenda umana dell’artista, ma ne rivela altresì uno stadio sommerso. Al regista Alessandro Maggi è affidato il compito di modulare le infinite e intrinseche variabili di questo toccante testo.

DOVE: Teatro Manzoni, via Alessandro Manzoni, 42

QUANDO: dal 15 Novembre al 2 Dicembre 2018

ORARIO: da martedì a sabato alle 20.45. Domenica alle 15.30

PREZZO: a partire da 15,50€

INFORMAZIONI:

FESTA DELLE POLPETTE





Torna il 15 Novembre La Festa delle Polpette a Cologno Monzese. L'evento permette di degustare le polpette in moltissime varianti: di carne o verdura, pesce o formaggio, fritte o al forno, calde o fredde, dolci o salate, ripiene, tradizionali e innovative.

DOVE: Piazza Castello, Cologno Monzese

QUANDO: dal 15 al 18 Novembre 2018

ORARIO: dalle 12.00 alle 24.00

INFORMAZIONI:

APERITIVO GRATUITO SUI TETTI DELLA GALLERIA





Tutti i weekend, mentre si passeggia sulla passerella di Highline Galleria, oltre ad ammirare la mostra dedicata alla città di Milano, "Tutta mia la città", è possibile anche fare un aperitivo.

DOVE: Highline Galleria , via Silvio Pellico 2

QUANDO: Tutti i Sabati a partire da Sabato 3 Novembre

ORARIO:dalle ore 17.30 alle 19.30

PREZZO: biglietto di ingresso al percorso 12€

INFORMAZIONI:

HAYEZ. UN CAPOLAVORO RITROVATO





L’esposizione riunisce per la prima volta le quattro versioni del soggetto di Valenza Gradenigo, soggetto della storia veneta seicentesca che si inserisce nel diffuso gusto storicista dell’epoca e nel mito di Venezia come luogo di intrighi e di passioni. Nella mostra sarà anche presente l’ultima versione, mai esposta, recentemente ritrovata ed identificata.

DOVE: Galleria d'Arte Moderna, via Palestro, 16

QUANDO: dal 14 Novembre 2018 al 17 Febbraio 2019

ORARIO: da martedì a domenica dalle 9.00 alle 17.30

PREZZO: 5€, ridotto 3€

INFORMAZIONI:





