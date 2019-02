Weekend a Milano: Will&Grace, realtà virtuale al Castello e...

Eccoci qui come ormai ogni settimana, con il nostro appuntamento sui consigli su cosa fare nei prossimi giorni. Se vuoi ricevere tutti i giorni suggerimenti e idee per vivere al meglio Milano e per essere informato su cosa accade, iscriviti gratuitamente a 10alle5 Quotidiano, e riceverai 5 notizie su cosa è successo oggi a Milano e5 notizie su cosa fare oggi a Milano.

1. A partire dal 1 Febbraio, il grande schermo illumina un Percorso che racchiude oltre 600 anni di storia, una location segreta nel cuore di Milano da scoprire con guide speciali come i divi di Hollywood e Cinecittà. E ancora una volta la magia si accende e il passato torna a bussare alla porta del sogno.

CHE COSA TI ASPETTA :

Un suggestivo cinema all'interno di una location segreta nel cuore di Milano con oltre 600 anni di storia

La visita ad un luogo spettacolare, mai visto prima.. Cinema Bianchini ti aspetta in Via Francesco Sforza 32, Milano

Grandi classici tra cui noir, documentari, musical, Opere, horror e commedie

Introduzioni a cura di critici cinematografici

Degustazioni e soft drink

Biglietto : visita al percorso + film : 10€

Il Martedì, Giovedì, Venerdì e Domenica

Clicca qui per maggiori informazioni.

2. Sabato 2 febbraio, dalle 19.00 alle 02.00, presso lo Stadium, a Milano in zona Navigli, il Milano Peperoncino Street Food Fest organizza la Sagra del Pasticciotto. Ve la consigliamo caldamente ne vale la pena.

Milano - La serata prevede un ingresso di 5 euro e il concerto tutto da ballare dei Tremulaterra, una famosa band tribale salentina che suona pizzica e musica balkan.

Il tutto per celebrare il mitico pasticciotto salentino.

Non perdetevela. Da buon pugliese di origine, ve la consiglio se non avete mai assaggiato questo dolce.

È anche possibile approfittare di una cena salentina al costo di 25 euro. Per info e prenotazioni contattare lo Stadium al numero 02 36631230.

3. Fino al 3 febbraio 2019 al Teatro Nuovo di Milano va in scena Una serata con Will & Grace. La pièce, si ispira ai protagonisti di una delle sit-com più seguite e premiate del mondo: dopo il successo riscosso negli Stati Uniti dalla famosissima serie televisiva Will & Grace, finalmente approda la versione teatrale.

Milano - Come sul piccolo schermo le vicende di Will & Grace hanno appassionato il grande pubblico televisivo, così sul palco è possibile lasciarsi travolgere dalle piccole avventure e disavventure quotidiane di Will e Grace, coinquilini in un elegante appartamento di Manhattan. Will è un avvocato in carriera. Grace una brillante decoratrice di interni. Sarà amore? Impossibile: lui è gay, lei è in cerca dell'uomo della vita. Un susseguirsi di scene, di temi, di dialoghi serrati per un breve e divertente sunto di otto stagioni di successo che, nel corso degli anni, hanno saputo declinare in maniera più precisa il concetto di omosessualità, voglia di ridere e divertimento. Tra malintesi, gag, battute e doppi sensi, si parla un po' di tutto: amore, amicizia, lavoro, omosessualità e altro ancora.

Maggiori informazioni sul sito del Teatro Nuovo.

4. Il Castello Sforzesco di Milano ospita Beyond the Castle, una esperienza di realtà virtuale interattiva che permette ai visitatori la possibilità di vivere da vicino la storia, il fascino e il patrimonio culturale di uno dei simboli più amati e conosciuti della città.

Milano - Beyond the Castle prevede un percorso integrato che inizia attraversando le Merlate del Castello accompagnati da una guida, per poi arrivare all’antica Torre Falconiera, dove i visitatori-giocatori, indossando appositi visori, diventano protagonisti di un’esperienza interattiva di hyper reality, muovendosi liberamente nell’ambiente circostante e interagendo con lo stesso, immersi nell’atmosfera di fine ‘400.

Maggiori informazioni sul posto in biglietteria al Castello Sforzesco o chiamando il Castello telefonicamente.

5. Il racconto fotografico di Milano sui tetti della Galleria. Il lungo e antichissimo viaggio di una metropoli in continua evoluzione, immagini che ne raccontano la sua storia, fino ai giorni nostri. Milano dalla seconda metà dell’800 fino ad oggi. Come era ? Come è ? 100 scatti mettono a confronto zone, luoghi, persone della Milano di ieri con quella di oggi accompagnati da tante iniziative collaterali per vivere questo viaggio nella storia della città.

L’ingresso per accedere alla passeggiata sopra la Galleria Vittorio Emanuele e ammirare questa interessante mostra è da Via Silvio Pellico 2, 4 piano, Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, sabato e domenica dalle ore 12.00 alle ore 21.00. Biglietto: a partire da 9€.

