"Welfare di tutti", incontri con Comin allo spazio We-Mi

Prende il via domani, 8 maggio, il ciclo di incontri gratuiti che la cooperativa sociale COMIN organizza nell'ambito del progetto "Welfare di tutti".

Gli incontri si terranno presso lo Spazio We-Mi di via Venini, 83 a Milano nelle seguenti date:

Martedì 8 maggio 2018 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 - Economia personale e pianificazione del futuro.

Lunedi 21 maggio 2018 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 - Budgeting e gestione dei debiti.

Giovedì 7 giugno 2018 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 - Protezione dai rischi e messa in sicurezza del futuro pensionistico.

Lunedì 18 giugno dalle ore 18:00 alle ore 20:00 - Investire negli obiettivi di vita. Presentazione del ruolo dell’assistente all’economia personale.

Gli incontri hanno l’obiettivo di sviluppare programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, finalizzati a prevenire rischi di difficoltà economica e a creare le condizioni ottimali per la realizzazione dei progetti di vita personali e familiari; fornire maggiore consapevolezza sui temi del budgeting, dell’indebitamento, della protezione, della pensione e dell’investimento.

Si parlerà inoltre di come tenere sotto controllo le entrate e i consumi in un’ottica di risparmio; quando fare acquisti immobiliari; come sostenere le spese relative al proseguimento degli studi dei propri figli; quali investimenti e quali accantonamenti sono consigliabili in vista del futuro, anche pensionistico; come valutare la sostenibilità dei propri debiti; come programmare un indebitamento sostenibile.

Al termine degli incontri ci sarà spazio per riflessioni e domande e sarà possibile richiedere un accompagnamento individuale con un assistente all’economia personale.

Per iscriversi agli incontri occorre scrivere a: educazionefinanziaria@coopcomin.it o a venini@wemi.milano.it

Per richiedere ulteriori informazioni è possibile contattare lo spazio di via Venini ai seguenti numeri: 344.0284924 – 344.0381677

Secondo le statistiche vivono in povertà ben 7,5 milioni di italiani, ma le previsioni per il futuro ne pronosticano 18 milioni a rischio esclusione sociale.

L’indebitamento ha tra le sue conseguenze lo stress per via dell’insostenibilità delle scelte fatte. Chi ha contratto più debiti ha il triplo di possibilità di soffrire di problemi di salute mentale, depressione… L’Istat certifica che nel 2016 più di 2 persone su 10 (in aumento rispetto al 2015) residenti in Italia risulta sono a rischio di povertà.

Il modello di assistenza all’educazione personale nasce e si sviluppa grazie a:Comune di Milano - Assessorato alle politiche sociali e cultura della saluteUniversità Cattolica di Milano

UNI - Ente Nazionale Italiano di UnificazionePROGeTICA – relatore della Norma UNI 11402:2011