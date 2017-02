Whistleblowing nel Comune di Milano: dipendenti fannullone ora rischiano

SCHIAFFO 2 - L'ufficio stampa del Comune di Milano. Dirama un comunicato per esprimere il cordoglio per la morte di un 28enne dell'Angola suicida nel centro di accoglienza di via Fratelli Zoia. Il giovane profugo si è impiccato di notte nel bagno. Un dramma. Pari a quello di tanti anziani e tanti imprenditori che decidono di farla finita. E per piangere i quali nessuno diffonde comunicati.

Whistleblowing a Palazzo Marino: sono quattordici le segnalazioni anonime di illeciti, illegalità o irregolarità all'interno della macchina comunale arrivate nell'ultimo anno. La metà di queste riguardano comportamenti impropri sul posto di lavoro. E, come riporta Repubblica, alcuni casi porteranno a provvedimenti disciplinari. Come ad esempio la vicenda di una dipendente trovata a timbrare il cartellino al mattino o dopo la pausa pranzo e poi immediatamente uscita dall'ufficio. Per lei, segnalata anonimamente dai colleghi, in arrivo un procedimento disciplinare. Ma come lei, anche altre due impiegate "escono e si assentano dal servizio anche più volte nella stessa giornata", mentre un'altra "non svolge alcuna attività lavorativa lamentando problemi di vista". Peccato che poi il tempo lo riempirebbe armeggiando "sul suo telefono e sul suo tablet".