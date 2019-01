Winner institute: un centro studi per affrontare le complessità contemporanee

Domani presentazione di Winner Institute e del suo primo report, in aula Natta, Politecnico di Milano.

Il presidente Franco Tatò così presenta con una nota il World Innovation and Economic Research institute:

Il contesto

Siamo entrati in un periodo di grande complessità e di elevato rischio, dalla cui comprensione dipenderà la nostra capacità di identificare le nuove forze e i trend che animano la realtà emergente.

Per affrontare scenari intricati e superare le nuove sfide, che veramente appaiono epocali, occorrono coraggio, visione, intelligenza. Gli individui che non vogliono affrontare in solitaria questa traversata hanno a disposizione un nuovo vascello con cui salpare, forti delle reciproche conoscenze ed esperienze da mettere a fattor comune. Tale vascello è Winner Institute.

L’Istituto

Winner Institute (World INNovation and Economic Research) è un centro studi originale e unico in Italia, di natura multidisciplinare e interdisciplinare, che si pone come scopo la riflessione sui modelli di gestione del patrimonio delle conoscenze – e quindi del know-how tecnologico - delle imprese nel nostro Paese e che vede nel fattore innovazione un importante e strategico asset di sviluppo. Alla base delle iniziative che Winner Institute metterà in campo c'è la pubblicazione di un Report annuale di grande respiro, dedicato all'approfondimento di un tema specifico. Tale studio è curato dal Dr. Daniele Migani - fondatore di XY, una società che adotta modelli matematici e tecnologia avanzata per l'analisi dei mercati internazionali - che collabora con l'Istituto sin dall'atto della sua nascita.

Nel corso dell'anno, con cadenza trimestrale, lo stesso Dr. Migani, presenterà gli update e gli aggiornamenti sullo stato evolutivo del tema prescelto all'inizio dell'annualità. Winner Institute ha un proprio sito web, il cui indirizzo è www.winnerinstitute.eu, dove sono riportati contributi culturali e aggiornamenti sulle attività e sugli eventi.

I fondatori

Winner Institute nasce dalla collaborazione tra Franco Tatò, manager di vasta esperienza e patrocinatore dell’iniziativa (Presidente di Winner Institute), e Paolo Gila, giornalista e ideatore del Centro Studi (Supervisor di Winner Institute).

Il motto

Il motto dell’Istituto è tratto da un brano biblico:Il principio della Sapienza è: acquista Intelligenza. A costo di vendere tutto ciò che possiedi, acquista Intelligenza. (Proverbi 4 – 7)

Il Board

L’attività culturale di Winner Institute è sostenuta da un Board scientifico di elevato livello, per fornire garanzia scientifica e un supporto di indirizzo alle attività.

In ordine alfabetico: Prof. Alberto Banfi, docente all’Università Cattolica; Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente alla Sda Bocconi; e Prof. Giuliano Noci, Prorettore del Politecnico,

Il Board costituisce un team di eccellenza e rappresenta insieme le tre università milanesi di rilievo che storicamente sono tra le più impegnate nelle riflessioni sul rapporto tra innovazione tecnologica e sviluppo delle attività imprenditoriali, economiche e sociali (di fatto uno tra i temi portanti della ricerca che Winner Institute vuole contribuire a fortificare).

In tal modo si contribuirà anche a sottolineare il ruolo di primato che la Città di Milano detiene nella diffusione culturale dell’innovazione e degli studi economici.

Infatti Milano, da sempre considerata un motore di intelligenza che sta vivendo una sorta di nuovo risveglio economico, un mini-boom, verrebbe da dire. Winner Institute vuole promuovere l’evoluzione culturale in atto, non solo al fine di valorizzare il ruolo della metropoli, delle sue università e dei suoi centri di ricerca, ma anche con lo scopo di dare ad altri centri culturali e imprenditoriali del Paese un sicuro punto di riferimento per ampliare la rete di contatti tra studiosi, istituzioni, imprenditori, operatori.

Accordi e convenzioni

Sono state stabilite alcune intese di collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (Iit), con l’Associazione Italiana della Ricerca Industriale (Airi), con Ref Ricerche e con Mathesia.

L’organizzazione

Gli uffici e la segreteria dell’Istituto hanno sede a Milano in Piazzale di Porta Lodovica 6. L’organigramma dell’Istituto è visibile sul sito.

I sostenitori e la sfida

Intorno all’idea di Winner Institute e alla sua realizzazione si è mosso un gruppo di amici e di sostenitori, che hanno individuato la possibilità e l’opportunità di creare una palestra di idee e di confronto tra persone che hanno a cuore l’intelligenza delle cose, con la consapevolezza che i numeri dell’economia hanno un peso e una direzione.Dallo studio degli aspetti quantitativi e qualitativi nascono modelli e interpretazioni: la sfida di Winner Institute si gioca anche su questi livelli, per contribuire alla diffusione della cultura dei “business plan conoscitivi” da affiancare ai business plan tradizionali, perché lo sviluppo di un’impresa non è solo un fatto contabile, ma soprattutto patrimoniale. E il patrimonio di un’impresa è costituito da molti asset, tra cui il capitale intellettuale, che è la vera anima della crescita.

Nel corso dei prossimi mesi, Winner Institute conta di annoverare nuovi amici e sostenitori che, con il loro aiuto e supporto, potranno contribuire allo sviluppo delle idee e dei valori su cui si fonda l’iniziativa.