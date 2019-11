X Factor 2019: gli inediti dal vivo a Milano grazie a Intesa Sanpaolo

Appuntamento con gli inediti di X Factor 2019 all’Auditorium di Milano grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo. Novità di questa edizione: “Sounds Green. L’albero è vita”, iniziativa per il rimboschimento di 14 città metropolitane. Quattro ulteriori concerti dal vivo nelle filiali di Palermo, Prato, Torino e la finalissima a Milano.

Intesa Sanpaolo, main partner di X Factor 2019, dà appuntamento anche quest’anno ai fan del talent show Sky prodotto da Fremantle per assistere gratuitamente allo showcase dei brani inediti dei concorrenti ancora in gara. Visto il successo delle edizioni precedenti, Intesa Sanpaolo, quest’anno, ospiterà i musicisti con le loro nuove intuizioni musicali in un concerto dal vivo gratuito e aperto al pubblico previa registrazione sul sito intesasanpaolo.com all’Auditorium di Milano che, per l’occasione, accoglierà lo spettacolo condotto da Alessandro Cattelan.

Gli eventi speciali nelle filiali di Intesa Sanpaolo proseguiranno con ulteriori 4 concerti dal vivo ogni martedì successivo alla serata live insieme agli eliminati delle singole puntate. Dopo Parma, Padova e Caserta, i prossimi appuntamenti saranno nelle filiali di Palermo il 26 novembre (via Mariano Stabile), Prato il 3 dicembre (via degli Alberti), Torino il 10 dicembre (via Monte di Pietà) e ospiteranno l’esibizione dell’artista escluso dal programma il giovedì precedente per giungere alla finalissima del 13 dicembre che si svolgerà a Milano nella filiale di piazza Cordusio di Intesa Sanpaolo come da tradizione.

Tra le novità di questa edizione il lancio, nel corso del programma, del progetto di ecosostenibilità “Sounds Green. L’albero è vita”, che Intesa Sanpaolo ha ideato con l’obiettivo di piantare 40.000 alberi favorendo il rimboschimento di 14 città metropolitane italiane attraverso For Funding.it, la piattaforma di crowdfunding del Gruppo su cui tutti potranno sostenere il progetto con donazioni a partire da 1 euro. Al termine della raccolta, per ogni albero donato, Intesa Sanpaolo ne donerà due.

Nell’ambito del sostegno al talento e al mondo giovanile, la Banca promuove XME Conto, il conto corrente che segue le passioni del cliente e può essere personalizzato in relazione al mutare delle esigenze.