Yara: al via l'appello. Bossetti spera in una nuova perizia del dna

Yara: domani al via appello, Bossetti spera in una nuova perizia del dna

Sentenza oppure ordinanza con la riapertura del processo attraverso una nuova perizia sul dna. Sono questi gli scenari possibili del processo che si aprira' domani davanti alla Corte d'Assise di Brescia per Massimo Bossetti, il carpentiere di Mapello condannato il 30 giugno dell'anno scorso all'ergastolo per aver ucciso Yara Gambirasio. La piccola ginnasta di 13 anni venne rapita il 26 novembre del 2010 fuori dalla palestra di via Locatelli a Brembate Sopra e trovata senza vita tre mesi esatti dopo, il 26 febbraio del 2011, in un campo di Chignolo d'Isola. Contro Bossetti c'e' una prova che i giudici della Corte d'Assise di Bergamo hanno definito "granitica", che sarebbe sufficiente, da sola, a giustificare il massimo della pena inflitta all'imputato, cioe' la presenza del suo Dna sugli slip di Yara. Proprio dalla traccia genetica la difesa vorrebbe invece ripartire per ribaltare il primo grado e in aula ribadira' la richiesta di una perizia, come gia' anticipato nel ricorso in appello nel quale gli 'avvocati Claudio Salvagni e Michele Camporini scrivevano che "si e' ritenuto di poter giungere alla responsabilita' penale di un imputato valorizzando un unico elemento (la traccia del dna) in rapporto solo alla sua collocazione (leggins e slip), senza alcuna considerazione in ordine alle ragioni e alle modalita' dell'azione, senza alcun raffronto con tracce ben piu' significative attribuite ad altri, trasformando arbitrariamente, senza alcun riscontro, un possibile contatto in aggressione suicida".

Il processo d'appello si aprira' con la relazione sulle indagini e sul primo grado letta dai giudici (presidente Enrico Fischetti) e l'intervento del sostituto pg Marco Martani che chiedera' la conferma del carcere a vita. La Corte, poi, ha gia' stilato un calendario che prevede altre udienze il 6, il 10 e il 14 luglio, quando, se tutto filera' liscio, i giudici potrebbero uscire dalla camera di consiglio con una decisione. Bossetti, che si e' sempre dichiarato innocente, sara' presente in aula, dove invece mancheranno i genitori di Yara, rappresentati dai legali Enrico Pelillo e Andrea Pezzotta, che hanno sempre preferito tenersi lontani dai riflettori. Nei giorni scorsi, i giudici hanno deciso con un'ordinanza di impedire l'accesso alle telecamere rilevando che, in questo caso, "non risulta sussistere un interesse sociale particolarmente rilevante alle riprese audiovisive". Ammessi solo i cronisti con carta e penna che saranno comunque costretti a consegnare telefoni e ipad all'ingresso. Sulla pressione mediatica puntano il dito i legali di Bossetti secondo i quali "il processo e' stato influenzato e continua a esserlo da pressioni esterne dirette da un lato a trovare un colpevole a ogni costo e dall'altro a esaltare i metodi dell'indagine che hanno portato ad accusare Bossetti".