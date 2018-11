ZeroCalcare a Milano: firmacopie alla fumetteria SuperGulp

ZeroCalcare a Milano: il noto fumettista incontrerà i lettori alle 17 di domenica 11 novembre alla fumetteria-libreria SuperGulp Milano, per un firmacopie del nuovo numero di Comics&Science (CNR Edizioni), che include "Educazione Subatomica", storia inedita di 24 pagine appositamente realizzata dall'autore. Per partecipare, spiegano i promotori, è necessario acquistare il volume presso Supergulp, per ricevere anche un ticket numerato che darà diritto a prendere parte al firmacopie. SuperGulp si trova al civico 54 dell'Alzaia Naviglio Grande.