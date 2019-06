Zingaretti mette le tende a Milano. RiforDem, il cuscinetto degli ex renziani

Di MaTs per Affaritaliani.it Milano



Raccogliere i riformisti che nelle diaspora renziana sono rimasti vicini all’ex premier Paolo Gentiloni e si sono avvicinati alla figura di Nicola Zingaretti. Nasce con questo scopo RiforDem, l’associazione - dicasi corrente, parlando di Pd - presentata la settimana scorsa a Milano con lo stesso Gentiloni in sala. “Rilanciare la sfida delle riforme”: questo l’obiettivo che si è data dell’associazione, che nel suo primo appuntamento milanese al Sem di via Cadore ha parlato di ambiente, conciliazione familiare, ma anche temi riguardanti il nord. Nei fatti però la corrente potrebbe essere definita una sorta di cuscinetto tra l’area dei renzianissimi - rimasti fuori con non poche polemiche dalla segreteria nazionale - e l’area più progressista e “di sinistra” del Pd, la cui linea ha vinto all’ultimo congresso. Tra i referenti lombardi ci sono la parlamentare Lia Quartapelle, e i consiglieri regionali Jacopo Scandella e Pietro Bussolati, quest’ultimo inserito in segreteria nazionale con delega alle Imprese: “Un segnale per ricordare che le migliaia di piccoli imprenditori che mandano avanti l’economia. La volontà di far sì che il Pd penetri finalmente anche in questo territorio”, commenta una fonte ad Affaritaliani.it Milano.



Una corrente “green”, RiforDem, che si presenta come quella che vuole portare al centro del dibattito il tema ambientale, dimenticato dal governo attuale grillo-leghista (ma un po’ anche da quelli precedenti, a dire il vero), e non troppo considerato nelle aree più ‘massimaliste’ del Pd, concentrate sui temi economici e del lavoro. Ma nel corso dell’iniziativa milanese si è parlato anche di natalità e occupazione femminile: questioni di genere care alle parlamentari dem donne, ma sempre difficili da far salire nella scala delle priorità. I nuovi riformisti Pd propongono di puntare sulla ‘crescita felice’, per far capire che si può parlare di lavoro ed economia senza tralasciare anche questioni di principio.



Gentiloni, dicevamo. Di per sé non una figura da leader di prima linea - ammettono alcuni fra gli stessi associati - ma rassicurante e autorevole abbastanza da consentire di ritagliarsi posizioni di rilievo e molto ascoltate all’interno della dirigenza nazionale. Buona parte dei RiforDem ha sostenuto l’attuale presidente del Lazio Zingaretti al congresso, pur mantenendo posizioni più ‘liberal’, e avendo già prima militato nelle file renziane. Se infatti Zingaretti continua a invocare l’unità del partito, il suo consenso è molto forte nell’area romana, ma anche in questo caso serviva un buon posizionamento al nord, che ora l’associazione rivendica. A quanto apprende Affaritaliani.it Milano è infatti in corso l’organizzazione di una seconda iniziativa, una tre giorni, probabilmente a luglio, per presentare lavori e volti della nuova compagine a Milano.



Alle critiche dei renzianissimi che si lamentano di non essere entrati a pieno titolo nel gruppo dirigente del Nazareno, la risposta è che una segreteria unitaria non significa ‘lottizzata’ dalle correnti e che il lavoro da fare insieme è tutto dopo. Soprattutto nell’elaborazione politica, che ha scarseggiato tra una campagna elettorale e un congresso.



Ma oltre alla funzione di cuscinetto, RiforDem avrà anche quella di argine: a chi parla di un soggetto di centro o di un nuovo partito ‘libdem’ un po’ alla destra del Pd, magari capeggiato Renzi e Calenda, i gentiloniani ricordano che “i partiti alternativi adesso non servono” e che è “tempo di contenuti e non di contenitori”.