Zini (Imprese Storiche Confcommercio): Botteghe Storiche volano per Olimpiadi

Zini (Imprese Storiche Confcommercio): "Botteghe Storiche volano verso Olimpiadi"

IMPRESE-LAVORO.COM Milano – Oggi il comune di Milano ha premiato 60 nuove “Botteghe Storiche”. Il presidente del club “Imprese Storiche” di Confcommercio, Alfredo Zini, presente alla cerimonia, a margine ha chiarito: “Le botteghe storiche di Milano testimoniano delle radici e della tradizione che il mondo del commercio ha saputo esprimere nella nostra città. Non solo capacità operosa ma anche qualità e vocazione all’accoglienza. Infatti, accanto ai consumatori di Milano, cresce la presenza dei turisti che arrivando a Milano scelgono di riscoprire le radici enogastronomiche o quelle dei migliori artigiani facendo visita alle nostre botteghe. Un fatto positivo che intendiamo rilanciare in vista della prossima scadenza di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026”, ha concluso Zini.