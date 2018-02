Zini (Pd): "Brambilla animalista da salotto, con Dudù"

“Mi fa piacere che Michela Vittoria Brambilla, protettrice degli animali da salotto e da cortile, sia stata riammessa alla corsa elettorale, così potremo chiarire le rispettive posizioni – dice Alfredo Zini, candidato del Pd al Pirellone nel collegio di Milano, ristoratore, ciclista e cacciatore “con giudizio”, precisa. “Gli animali non sono soprammobili o bestie per allestire la fattoria degli amici, come vorrebbe l’onorevole Brambilla. Non tutti i cani sono Dudù. Molti animali sono impiegati nella pet therapy, per accompagnare i non vedenti, nelle attività della protezione civile e della sicurezza con Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza ma anche nella caccia. E molti altri “bastardini” fanno compagnia alle persone che vivono sole o ai ragazzi che vogliono crescere con loro. Ma difesa della natura e dell’ambiente passa anche attraverso un controllo delle specie. E i cacciatori responsabili sono impegnati in questa direzione. E poi il settore della caccia produce lavoro per gli allevamenti di selvaggina, l’addestramento dei cani, l’abbigliamento, il turismo. Gli animali sono amici dell’uomo e della natura perché ci aiutano a mantenere o a ricreare un equilibrio soddisfacente. Gli 8000 cacciatori milanesi (90mila in Lombardia), con le loro associazioni sono impegnati, a difendere l’ambiente, le riserve e a ripopolare spazi abbandonati dagli animali. Il modello Brambilla, coi suoi 12 cani, 35 gatti, 2 cavalli, 2 mini pony, 2 asinelli, 7 capre, 2 pecore, 2 daini, 3 papere e circa 200 piccioni, sembra davvero nato per promuovere il sedicente Partito Animalista, molto lontano dalle persone che amano gli animali”, conclude Zini.