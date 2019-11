Zini eletto presidente del Club Imprese Storiche di Confcommercio

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - E’ Alfredo Zini il presidente del Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Lo ha eletto per acclamazione oggi il Consiglio direttivo del Club, diventato Gruppo interassociativo, riunitosi nella sede della Confcommercio milanese. Al nuovo Gruppo Imprese Storiche possono aderire le imprese associate con almeno 25 anni di attività: già oltre 300 quelle iscritte.

Il Club elabora proposte destinate alle istituzioni a sostegno delle imprese storiche, in tema di passaggio generazionale, agevolazioni fiscali, erogazione di contributi attraverso bandi ad hoc. Costruisce percorsi di formazione e innovazione, promuove e fa conoscere le imprese storiche su una pluralità di canali (online e tradizionali).

“Le imprese storiche – afferma Zini, in precedenza già coordinatore del Club – coniugano tradizione e innovazione, custodiscono un patrimonio di professioni che non dobbiamo disperdere, rappresentano un punto di forza per l’attrattività del nostro territorio”.

In Lombardia sono oltre 11 mila le imprese del commercio e dei servizi con più di 50 anni di attività, il 28% del totale italiano. A Milano, Monza Brianza, Lodi sono più di 7.300, il 19% del dato nazionale.