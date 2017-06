Zini (Club Imprese Storiche): una occasione per rilanciare i quartieri

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Lunedì Milano consegnerà i riconoscimenti alle attività storiche della città e Alfredo Zini, portavoce del Club Imprese Storiche ha qualcosa da dire. “Altre 41 imprese storiche lombarde vanno ad aggiungersi al lungo elenco dei negozi che danno un contributo alla vivibilità delle nostre città”, spiega Zini. “Ma le istituzioni locali, Regione e comuni devono lavorare per rilanciare i centri storici e le aree dove l’aggregazione è possibile. Il commercio è la chiave per rivitalizzare anche quartieri della città, compresi i comuni della grande Milano, oggi troppo spesso abbandonati. Le città devono rilanciare gli spazi di aggregazione, difendere i centri storici ma occorre anche un forte calendario di eventi, realizzato in stretta collaborazione pubblico-privato. Non c’è solo la "Madonnina" e il centro storico di Milano, ma tante realtà decentrate che possono fare la loro parte. Servono interventi mirati per sostenere – grazie anche alle imprese storiche – la vita e le aggregazioni nelle realtà periferiche. C’è molto da fare e le amministrazioni locali non possono essere solo esattori delle tante tasse che gravano sul commercio. La strada è quella della collaborazione e ciascuno deve fare la propria parte”, conclude Zini.