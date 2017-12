Zuppa con dentro cannabis: madre e due figli in ospedale



Zuppa con dentro cannabis: finiscono in ospedale una mamma e i suoi due figli di 6 e 4 anni. Coinvolta una famiglia dello Sri Lanka, portata al San Paolo per poi trasferire i piccoli alla De Marchi. Come riporta il Corriere di oggi, la donna ha inizialmente parlato di una intossicazione alimentare causata da un minestrone di verdure e carne, che ha provocato crampi, nausea, vomito, equilibrio precario. Ma le analisi hanno fatto emergere una intossicazione da Thc. Ed è giallo su come ci sia finita nella zuppa. Disposti accertamenti per la tutela dei minori, ma in casa non è emerso nulla.