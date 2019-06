Minibot, un pesce d’aprile o una furbata alla Totò

Ma come si fa a pensare ai minibot per pagare i debiti della Pubblica Amministrazione senza ridere o dare di matto?

La proposta della Lega o di una parte di essa è qualcosa di talmente assurdo che nemmeno ragionando sul come fare a massacrare qualsiasi concetto economico si può’ arrivare ad una ‘sciocchezza’ del genere.

In sintesi l’idea.

La PA non paga i debiti?

Nessun problema basta stampare una figurina, darle un valore e voilà il gioco è fatto.

Minibot, una magia alla Harry Potter

Sarebbe già così da sola una ‘stupidata’ o magari soltanto una furbata per tacitare i milioni di creditori che aspettano da anni un segnale per i lavori svolti, ma no si raggiunge l’apoteosi quando si dice che si potranno pagare pure le tasse con i minibot.

Quindi un pezzo di carta che non è una moneta in quanto non sostenuto da un controvalore in oro e da nessun altro valore se non la garanzia di un Paese già straindebitato, può fare la magia di pagare i debiti dello Stato e pure le imposte degli imprenditori.

Una magia degna di Harry Potter , una furbata divertente alla Totò che sapeva vendere ai turisti pezzi di monumenti romani o peggio una vera e propria ‘idiozia’ immaginabile solo nella onorata Repubblica delle Banane.

Ma è così paradossale la proposta che viene da pensare al primo di aprile, ad un vero e proprio scherzo.

Già domani potremo leggere che era solo una provocazione divertente per far abboccare all’amo un po’ di ‘ gentil signori’ che aspettano le spettanze del loro lavoro da tanto tempo.

E poi un altro rischio paventato?

Possono essere i minibot un problema europeo perché potrebbero essere l’inizio di una uscita prematura dall’Europa ?

Certo è questo il rischio reale ma non perché qualcuno abbia affinato una sottile strategia di uscita dall’euro ma solo perchè quando i nostri partner europei si renderanno conto della proposta saranno loro che ci manderanno via per manifesta incapacità gestionale.