Alieni, la prova: batteri vivi sotto ghiaccio polare, vita aliena possibile

Alieni esistono? Vita aliena possibile, lo dice la scienza: la scoperta

Batteri trovati vivi nel ghiaccio polare suggeriscono ripensamenti sul clima e sulla vita aliena. A riportare la notizia è Express.co.uk.

I microbi sono stati osservati per la prima volta in condizioni di ghiaccio presso l'Università di York. L'autrice principale dello studio, Kelly Redeker, ha dichiarato: “Il fatto di aver osservato batteri metabolicamente attivi nel ghiaccio e nella neve più incontaminata è un segno che la vita prolifera anche in ambienti in cui non ci si aspetterebbe che esista.” E continua "Questo suggerisce che potremmo essere in grado di ampliare i nostri orizzonti quando si tratta di pensare a quali pianeti sono in grado di ospitare la vita".

In precedenza si pensava che i batteri fossero incapaci di vivere nei permafrost dell'Artico e dell'Antartico, ma questa nuova scoperta potrebbe significare che più pianeti di quanto pensiamo sono in grado di sviluppare la vita.

La scoperta di questo nuovo batterio che vive in queste condizioni estreme potrebbe anche avere un impatto sulla nostra comprensione del clima, hanno rivelato i ricercatori.

Gli scienziati tracciano la storia della nostra atmosfera analizzando i nuclei di ghiaccio per calcolare i livelli di CO2. Questi nuclei possono risalire a 2,7 milioni di anni e sono vitali per la scienza del clima, tuttavia i calcoli sono stati in precedenza basati sul presupposto che i batteri non sono in grado di sopravvivere in queste condizioni. Questo nuovo studio rivela che i livelli di CO2 passati possano essere stati leggermente sovrastimati, il che significa che i livelli attuali potrebbero essere anche più elevati rispetto al passato.

Redeker ha dichiarato: "Poiché l'attività microbica e la sua influenza sul suo ambiente locale non sono mai state prese in considerazione, essa potrebbe fornire una fonte moderata di errori nelle interpretazioni della storia del clima.”