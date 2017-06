"Rapita dagli alieni". Incredibile storia di una donna. ECCO LE FOTO CHOC

Rapita dagli alieni. E' la storia choc raccontata da una donna britannica. "Ricordo che mi stavo accendendo una sigaretta con i fornelli della cucina, poi mi sono risvegliata in posizione fetale dentro al bagno. Credo di essere stata rapita dagli alieni".



È il racconto, pubblicato dal sito Mufon.com e ribattuto da diversi media britannici come Metro.uk, di una donna dell'Illinosi che sostiene di aver vissuto una esperienze extraterrestre. "Quando ho ripreso conoscenza ho visto la sigaretta in terra in cucina, poi ho guardato il mio smartphone e ho trovato 40 selfie di entità aliene".

Davvero rapita dagli alieni? Mistero!