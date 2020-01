Alta Roma, successo per la IV edizione di International Couture Fashion Show

Sulla passarella di Alta Roma 15 creazioni ispirate alla “Pala dell’Altare Maggiore” risalente al 1700 e posta oggi di fianco della Vergine. In apertura di International Couture Fashion Show, il tributo alla città di Tursi-Matera e a Maria di Anglona, omaggiati dalla designer Polacca Natasha Pavluchenko con la collezione intitolata “Maria Anglona”, testimonianza di come la storia influenza e sprona la moda. Natasha Pavluchenko è rimasta colpita dalla bellezza della Vergine di Anglona, dalla città di Tursi e dal suo al centro storico insieme alla collegiata di Santa Maria Maggiore in Rabatana. A’biddikkia di Giovanna Mandarano conferma il Dna del Brand, sempre legato al gusto mediterraneo ed influenzato dalla sua Panarea. La collezione couture intitolata “La Rinascita della Moda” presenta un susseguirsi di 12 abiti dalle tinte decise che spaziano dal rosso al verde al viola ricordando l’arco baleno con tagli sinuosi che risaltano la silhouette femminile con l’aggiunta di alcuni dettagli che ricordano lo stile Barocco. Una modella d’eccezione sarà la Testimonial del Brand A’biddikkia direttamente da Ballando con le Stelle la bella bionda Veera Kinnunem. La Rinascita della Moda” è favoleggiata da un mix di tessuti pregiati dai colori vivaci che ricordano sempre la terra nativa della stilista. Tessuti e manifattura di alta qualità, tutto made in ItalMissaki Couture fa sognare le odalische con “Cyra”. La Grecia con la sua bellezza e i suoi colori è la fonte d’ispirazione del designer libanese e così diventa anche il titolo della collezione couture di Missak Farassian presentata a Alta Roma sul catwalk di International Couture brillano 20 abiti da sera dai colori pastello, il nero sempre presente, immancabile per la cerimonia e in finale l’abito da sposa. Stili e ricami disegnano una silhouette regale e trasmettono un senso di leadership interiore e un forte desiderio di prendersi cura dei dettagli. I Gioielli celestiali della collezione di Baroqco “Stairways to Heaven” elevano l’anima della donna che li indossa. Dieci parure principesche sfilano insieme agli abiti neo-couture di Natasha Pavluchenko che conferiscono un’aura moderna e disinvolta a corone e gioielli scultorei. Una bellezza pura emerge da gioielli unici, fatti a mano e realizzati appositamente per sfilare sulla catwalk di Alta Roma. La collezione “Stairways to Heaven” è stata creata ispirandosi all’idea di come essere più vicini a Dio, grazie alla purezza dell'Anima che permette di elevarsi rispetto al mondo irrequieto in cui viviamo. L’anima vicino a Dio è pura e bella. Realizzata in metalli pregiati placcati in oro 24 carati, abbinando decorazioni e abbellimenti con l’applicazione di Swarovksi Elements © e di pietre semi preziose che provengono dall’Indonesia e dal Brasile. In gran finale la “Vieira” di Marcela de Cala, ispirata ai miti e alle storie della famosa Vieira di Santiago de Compostela. Si racconta che la Vieira fosse una metafora per aiutare le persone a trovare la giusta strada da seguire. Marcela de Cala presenta una collezione di 20 abiti da sposa spudoratamente femminili. Perfetti per coloro che vogliono brillare nel giorno più importante della propria vita senza rinunciare all’eleganza, capi lavori caratterizzati da perline, paillettes e inserti di ogni tipo che uniti ai tulle e ai pizzi creano un effetto luminoso da sogno. La collezione “Vieira” simboleggia l'inizio di un bellissimo viaggio che approda sulla passerella di Alta Roma. “Vieira” è ricca di sfumature, di ricami bianchi intrecciati e di stratificazione ingegnose selvaggiamente romantiche che cercano di catturare l'essenza della storia nascosta dietro il guscio. La forma della conchiglia ha giocato un ruolo importante donando volume agli abiti e ostentando una silhouette dai raffinati ornamenti di conchiglie e di perle. International Couture Fashion Show è ideato e organizzato dall’Istituto Culturale Italo Libanese, dal Consigliere Maria Christina Rigano. Regia di Alessandro Mazzini. Casting e produzione di Eleonora Eutizi. Il look delle modelle è realizzato per il trucco dallo Staff Face Place Academy by Pablo - Art director Gil Cagné. Per le acconciature dallo Staff di Professional Sebastian con la direzione artistica di Giovanni Salerno. Le calzature di International Couture sono di Rugantino by Alessi & Alessi. Ospiti della Sfilata International Couture: La Principessa Rita Boncompagni Ludovisi. Sabrina Antonella Florio e Raffaello Napoleone Consiglieri di Altaroma. L’Ambasciatore Di Giordania Sua Eccellenza Fayez Khoury. La consigliera Polacca Agnieszka Hoppen-Klikowicz. La Delegazione Polacca del Teatro dell’opera di Varsavia, il Sindaco di Bielesko Biala. Cristina Pelliccia, attrice di Suburra - Josafat Vagni, attore di Boris - Romanzo Criminale 2 – la serie, The Borgias 3, Matrimoni e altre follie. Stefano Rossi Giordani attore di Extravergine, l’uomo del labirinto e l’attrice Anna Melissa Bartolini. Dalla Basilicata il Prof. Dott. Giuseppe Anelli Presidente fondazione Sapentia Mundi, l’Ing. Antonello De Santis Presidente Rete Jonica Turismo, il dott. Giovanni Oliva Segretario Generale Fondazione Matera 2019, il Sindaco di Tursi il Prof. Salvatore Cosma, il Vicesindaco Maria Anglona Adduci e l’Assessore Roberto Trani.