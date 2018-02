AMO FERRAGAMO: la nuova campagna di Ferragamo Parfums con Suki Waterhouse

Amo Ferragamo, la nuova fragranza femminile di Salvatore Ferragamo è un concentrato di femminilità contemporanea. Rappresenta la dichiarazione di una giovane donna, autentica, libera e pronta a cogliere ogni possibilità che il mondo le offre. Una donna che agisce d’istinto, osa, seduce.



La campagna di Amo Ferragamo è tutta al femminile. Il volto della fragranza è Suki Waterhouse, icona della generazione Millennials, donna giovane dall’espressività e dal talento multiformi, è lei ad incarnare lo spirito appassionato e vivace di Amo Ferragamo.



Dietro l’obiettivo c’è un’altra donna eccezionale: Ellen von Unwerth, rinomata fotografa interprete della femminilità per eccellenza.



La campagna è ambientata a Firenze, cuore della Maison Salvatore Ferragamo ,fra le vie del centro storico e la meravigliosa Villa le Rose, una villa rinascimentale che sorge sui colli fiorentini. Inno alla bellezza, all’amore per la vita e alla consapevolezza di sé. Una storia brillante articolata in nove episodi, in cui Suki Waterhouse racconta cosa ama, cosa amano le donne di oggi. La nuova campagna Amo Ferragamo sarà on air in televisione, stampa, web e sarà accompagnata dall’hashtag ufficiale #AmoFerragamo #FerragamoParfums.