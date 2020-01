Atmosfere scozzesi nella nuova collezione autunno inverno 20/21 Il Gufo

Rigorosamente certificata e sostenibile la nuova collezione autunno inverno 20/21 del luxury brand Il Gufo presentata nel Refettorio di Santa Maria Novella in occasione di Pitti Bimbo a stampa e buyers internazionali. Il marchio fondato ad Asolo nel 1980 da Giovanna Miletti, oggi affiancata dai suoi figli Alessandra (nel ruolo di AD) e Guido Chiavelli che ne stanno portando avanti i progetti e i principi con spirito innovativo, è ormai da anni una realtà internazionale con una distribuzione globale, attraverso negozi monomarca e multibrand. Le collezioni sono presenti nei migliori Department Store, in Europa, Russia, Stati Uniti e in oriente, tanto che oggi la quota di fatturato estero è pari a circa il 50% del volume d’affari totale. Per la nuova collezione autunno inverno 20/21 è stato immaginato un mondo ideale nel quale il potere sia tutto nelle mani dei bambini, un regno dettato dai principi “la nobiltà sta in ciò che fai”, “la tua arma sarà la gentilezza”, “Madre Natura è la nostra regina”. Chiare le atmosfere scozzesi e i riferimenti collegiali dei look di apertura della sfilata: giacca in technowool Principe di Galles per lui, da abbinare ad una felpa bordeaux con stemma araldico stampato a contrasto sul retro e pantalone blu notte. Per lei maxi cappa in lana damier verde e blu con frange, sciarpa e gonna coordinata, da portare con un dolcevita blu notte in cachemire. Rogorosamente biologico e certificato il cotone della maglia con un imbronciato cane “regale” ad intarsio che si abbina ad un pantalone in technowool check e piumino rosso. Preziose lavorazioni arricchiscono anche i capi più daily: maglie a righe con“fiori pouf” realizzati a mano, da portare su ironiche gonne di ovatta trapuntata a losanghe e scultorei bordi in piuma. E ancora ricami sulle felpe da bambino e sui colletti delle camicie femminili. Palette colori versatile ma con twist: il blu, il grigio e il verde biliardo incontrano il giallo caramello, il bordeaux e il rosso. Il tempo corre veloce, come le nuvole al Nord Europa, e l’ora del the è già scoccata. Il setting ideale per un tea-time regale è un interno dai motivi decorativi floreali che riflettono il gusto neoclassico, dai colori tenui e polverosi come il rosa aurora o il confetto, il malva, l’azzurro talco oil nuvola. Le manifatture aubusson sono d’ispirazione per il cappotto a fiori da bambina con collo in ecopelliccia, adagiato su un maglione dusty pink con filo di lurex e pantalone culotte in morbidissimo velluto grigio. Effortless chic il look composto da una luccicante salopette in velluto e filo di lurex su camicia a fioriin morbida viscosa, da portare con giacca in fake furrosa aurora e pantofola beige con fiore in ecopelliccia. A fare da controcanto ai caldi interni, la natura più selvaggia e incontaminata: gli Highlands, dolci altipiani scozzesi, aspettano solo di essere esplorati. Pedule, sneakers o stivaletti ai piedi sono essenziali per affrontare le avventure en plein air. Le tonalità del verde tiglio e oliva si mescolano ora al terracotta, al caramello e al beige. Per lui, sur chemise in pied de poule su felpa con grafica equestre ricamata. Il pantalone ultra moderno è invece in microfibra foderata di jersey. Gonna a portafoglio in pied de poule per lei, da abbinare a un maglione in lana tonalità roccia, con applicazioni e ricami floreali realizzati a mano, scaldato da un leggero piumino lungo e svasato color terracotta. Parata finale, acme della sfilata, un susseguirsi di look chic e ricercati:smoking in velluto blu per lui e voluminoso abito a balze di tulle plissé per lei e sul corpetto ricami gioiello realizzati a mano. E ancora, tonalità brillante per l’abito in Mikado fucsia costellato da bagliori di filo di lurex, perline, baguettes e Swarovski, preziosamente ricamate a mano… per una perfetta “regina di cuore”!