Blauer junior presenta a Pitti Bimbo la collezione autunno inverno 20/21

Ricerca stilistica, innovazione, attenzione al dettaglio e alla qualità sono queste le caratteristiche della nuova collezione di Blauer Junior AW20-21 con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Capispalla e maglieria ci catapultano sulle montagne americane, in particolar modo quelle di Aspen in Colorado che ispirano la collezione, rivisitando il DNA del brand in chiave invernale. Per il prossimo inverno la collezione bambino coniuga l’autenticità del marchio ad una capacità tutta americana di affrontare le stagioni più fredde, senza dimenticare la sostenibilità. Per la bambina si gioca con volumi puffy in tessuti metallizzati, silver, laminé, multicolor, con effetti lucidi ed opachi, abbinati al nylon lucido sia tinta unita che fantasia, con pattern stellati sia monocromatici che colorati. Per il maschiettoi capispalla sono in tessuti più pesanti come il Taslan light abbinato al nylon con interni mimetici,nuance metallizzate e micro rip argento completano la gamma di piumini. I tessuti tecnici e le imbottiture sono eco-friendly sia internamente che esternamente, tra i materiali utilizzati spicca il Repreve, già presente nella collezione estiva, si tratta di una fibra sostenibile ottenuta da materiali di riciclo, incluse le bottiglie di plastica, un filato che garantisce prestazioni incomparabili in termini di isolamento, traspirabilità e leggerezza. Sorona è invece un’ovatta eco-sostenibile dall’effetto piuma che offre vestibilità, durata, isolamento e asciugatura ultra rapidae infine il Cash Lab, un’imbottitura made in Italy ottenuta da 50% di cachemire riciclato e 50% dal filo ottenuto da bottiglie di plastica riciclate. La linea urban/police è invece perfetta per la città, comprende modelli che combinano mix di tessuti e diverse trapunte, creando look originali e fashion. L’uso di materiali tecnici come il neoprene è la caratteristica principale di questi capi che abbinano comfort e leggerezza, sono facili da indossare e pratici, con interni in piuma o ovatta. Punto forte della collezione principale è iltaslan che la rende versatile e adatta a diverse temperature. A completare la collezione felpe e t-shirt basiche in jersey che presentano il logo Blauer in versione monocolore, realizzato in diverse tecniche.