Carla Bruni e Mahmood nella nuova campagna Burberry

Cast d’eccezione nello spot di Burberry fra cui il vincitore di Sanremo Mahmood, Carla Bruni, Fran Summers, le brand ambassador Zhou Dongyu e Yoo Ah-in, Shay, Ikram Abdi Omar, Lea T, Boychild, Wu Tsang, Cecilia Chancellor, Sasha Pivovarova, Marina Morena e Ruben Loftus-Cheek. Tutti i protagonisti, fotografati da fotografi Mert Alas e Marcus Piggott, i ballano al ritmo delle note della canzone “What is love?” di Deee-Lite. Come scrive Engage, Riccardo Tisci (direttore creativo del Burberry) ha riunito questa schiera di talenti internazionali per celebrare il concetto di inclusività, unione, speranza e amore.

“Sono molto vicino all’idea di unione e inclusività e sto sfidando la percezione del concetto odierno di amore. Questo per me è il vero spirito che sta alla base periodo festivo. E’ uno dei momenti dell’anno che preferisco – quando finalmente posso fermarmi, riflettere e sentirmi vicino alle persone che mi rendono felice, indipendentemente da dove mi trovi nel mondo. Per questo mi piaceva l’idea di riunire assieme un gruppo di persone che mi hanno sempre supportato da quando sono in Burberry e celebrare con loro la mia prima campagna per il brand”. La campagna “What is love?” è stata sviluppata creativamente da Burberry e sarà pianificata da Dentsu Aegis Network su digitale, stampa e affissione.