Carlo Pignatelli a Pitti Uomo con una capsule dal respiro internazionale

Carlo Pignatelli ha scelto l’edizione invernale del salone fiorentino, in programma a Firenze dal 7 al 10 gennaio 2020, per presentare il primo step di un nuovo corso dell'universo maschile. All'interno dello spazio al piano terra del Padiglione Centrale della Fortezza da Basso (Stand E18), sarà in scena una capsule-preview di 25 capi ideati esclusivamente per Pitti Uomo. Oltre al cambio di passo nello stile, la collezione avrà un nuovo target di riferimento e sarà distribuita in selezionati luxury multibrand internazionali. Per sottolineare ulteriormente la rivoluzione stilistica del menswear Carlo Pignatelli in ottica omnichannel, sarà online in contemporanea alla kermesse una landing page di Carlo Pignatelli La proposta presente a Pitti Immagine uomo 97, interamente Made in Italy, si ispira ad un club per gentiluomini, un luogo dove incontrarsi e ritrovare il gusto di indossare qualcosa di unico. I tessuti sono strutturati, texturizzati e materici, dove l’alternanza tra lucido e opaco, pieno e vuoto, crea effetti tridimensionali in fantasie animalier, geometriche e floreali. “Siamo felici di tornare con il nostro brand a Pitti Immagine uomo - spiega Carlo Pignatelli - di fatto la piattaforma menswear più importante a livello internazionale. E soprattutto di svelare un'anteprima del nuovo corso della collezione maschile. Un progetto che avrà piena attuazione con la prossima collezione primavera estate 2021 e che ci proietta in un nuovo ambito legato al mondo dell’elegante, grazie a una nuova distribuzione nei più importanti fashion retailer e a un cambio di passo anche sul web”. Le materie prime della capsule di Carlo Pignatelli, lana, seta e lurex, sono lavorate con tecniche antiche come lo jacquard o innovative come il taglio al vivo e la spalmatura. I colori sono intensi e ad alto tasso di seduzione: nero ebano, rame, tabacco, rosso veneziano e silver.