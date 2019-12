Celebrating Diversity, Carla Chiusano espone a Pitti Uomo da U.S. Polo Assn.

Per celebrare la nuova collezione U.S. Polo Assn. ha scelto di ospitare, mercoledì 8 gennaio dalle ore 11:30 presso lo stand, una delle opere di Celebrating Diversity, l’ultimo progetto della pittrice torinese Carla Chiusano. Il filo conduttore del progetto, in tema con la 97esima edizione di Pitti Immagine Uomo, è il mondo rappresentato dalle bandiere che fanno da sfondo, si intersecano o ricoprono i ritratti; le bandiere sono il palcoscenico su cui risalta ogni figura. Gli animali, tra i soggetti preferiti del progetto, rappresentano l’anima. Il concetto alla base di queste opere consiste nel dimostrare come l’uomo, l’animale uomo, può vivere in tutti gli stati del mondo pur mantenendo fede e fiero della propria identità. Nel rinnovato contesto espositivo, pur rimanendo in linea alla precedente edizione, saranno introdotte alcune novità, fin dalla parete esterna dello stand. Una grande bandiera americana sarà posta tra i due ingressi, scelta dal forte impatto emotivo che richiama il legame del brand con la tradizione americana del gioco del polo nonché una esplicita citazione delle collezioni U.S. Polo Assn. in quanto realizzata appositamente con capi di abbigliamento, scarpe, borse e orologi. Sempre all’esterno dello stand, un grande monitor proietterà, inoltre, le scene più entusiasmanti delle recenti partite di polo alternate ad immagini delle collezioni. All’interno della Club House ci sarà un bancone in legno con top in rame e poggiapiedi, rivestito da pannelli con palle e mazze da polo e circondato da sgabelli d’antan. Sulla parete di fronte al bancone un vero e proprio “polo wall” con segnapunti, accessori del gioco, mazze da polo, palline e trofei, e sulle pareti laterali l’esposizione delle maglie originali delle Nazionali, ciascuna con la propria bandiera, creeranno un’atmosfera che rimanda alla filosofia U.S. Polo Assn., al perfetto equilibrio tra la tradizione storica del brand e le collezioni sempre al passo con i tempi. Ai lati dello stand, saranno infine posizionati rack su ruote realizzati in ottone brunito con ripiani in legno illuminati da luci a led. Nella nuova stagione Fall Winter 2020-21 lo streetstyle Man e Woman di U.S. Polo Assn. è unconventional e multiespressivo. Le proposte interpretano con grinta la contemporaneità e trasportano l’attitudine fashion in una dimensione attuale, athletic-minded. La passione per l’outdoor, la qualità dei materiali e la continua ricerca stilistica nella nuova collezione si fondono per dar vita a proposte versatili, elementi irrinunciabili del guardaroba maschile e femminile. Parola d’ordine mixare e sovrapporre. Gli outfit vivono infinite interpretazioni ed esplorano nuove regole dell’abbigliamento urbano casual-chic. Il viaggio invernale di U.S. Polo Assn. esprime colori, racconta mete, regala atmosfere in un’armonia di proposte Man e Woman pensate per un uomo e una donna contemporanei che seguono le loro passioni, si muovono in città, vivono il tempo libero con il tocco distintivo, coinvolgente e fortemente riconoscibile del brand U.S. Polo Assn. I colori, esplorati e mixati, i materiali, lavorati e sperimentati, sono i protagonisti del percorso stilistico U.S. Polo Assn. Man che regala un’immagine unica e multicolor delle tre anime del brand: Heritage, Sport e City. Bianco, rosso e blu. I colori istituzionali del brand, nelle nuove proposte si accostano al nero lavagna, al bianco gesso e a insoliti toni. Verde smeraldo e orange carrot illuminano le proposte del tema Heritage, essenza del vero life-style americano, che assumono uno stile vivace e contemporaneo. Nero, blu navy, military olive e cyber red con interventi di giallo intenso colorano il tema Sport, il mondo con un’innegabile ispirazione active, dove elementi sportivi legati al gioco del polo personalizzano gli outfit. Al blu sfumato in varie tonalità - come sapphire blue, bluebird e victoria blue – si accostano il bordeaux e l’orange, vibrando nelle proposte City, il tema con una spiccata attitudine urbana. Tra le novità della nuova collezione uomo Fall Winter 2020-21, ampia la proposta dei capispalla con l’immancabile piumino 100 grammi, il nuovo piumino reversibile in nylon stampa tartan e il piumino in nylon trilaminato disponibile in tre modelli: bomber con cappuccio reversibile, liscio all’esterno e trapuntato all’interno in sei tonalità, realizzato in materiale tecno estremamente leggero, antivento e idrorepellente; il bomber con un innovativo sistema di riscaldamento attraverso ricarica Power Bank che trasmette calore con tre diverse intensità; il piumino stretch in nylon leggero in versione corta o lunga al ginocchio, in cinque tonalità, estremamente impalpabile e caldo grazie al know how tecnologico che prevede l'uso di termo-saldature al posto delle tradizionali cuciture.