Conceria superior, la sostenibilità nel lusso con la Capsule Amazzonia FW20-21

In occasione di Lineapelle, Conceria Superior, azienda toscana fondata nel 1962 che opera da oltre 50 anni nel settore delle pelli di lusso per l’Alta Moda, presenta nel proprio Atelier milanese la collezione AI20-21 e svela la capsule dall’anima green “Amazzonia”, inno al pianeta. Grazie alla collaborazione con la Normale di Pisa, con cui l’azienda lavora da anni all’individuazione di nuove strade da percorrere e da inserire tra le Best practices di settore, Conceria Superior si impegna concretamente per rendere la propria produzione di pelli di lusso sempre più eco-friendly e accelerare nella svolta green. In occasione di Lineapelle, in una due giorni dedicata a trade e stampa, Conceria Superior apre le porte dell’headquarter milanese per svelare la capsule Amazzonia e presentare la collezione FW20-21, pregiate pelli di vitello, vitellino e agnello dal mood vintage e retrò, grazie a texture anni ’70 e cromie anni ’80. Amazzonia, il cui nome è un evidente richiamo all’attualità, ricordando l’emergenza pianeta, si inserisce in un mood generale di collezione, ma con un’attenzione particolare al tema green e propone alla creatività dell’alta moda la possibilità di un lusso sostenibile. Pelli totalmente ecosostenibili altamente performanti, realizzate con procedimento di concia al cromo a ridotto impatto ambientale, per cui il concetto di sostenibilità si valuta attraverso la misura di grandezze reali che riguardano i consumi delle risorse, la produzione di rifiuti, il recupero dei sottoprodotti e degli scarti e le caratteristiche dei beni prodotti. Non abbiamo inventato la concia al cromo, ma l’abbiamo resa Eco-Friendly” spiega Stefano Caponi “Tutto questo per Conceria Superior si traduce in un prodotto finale di eccellente qualità con una grande attenzione per l’ambiente, un approccio green di cui la capsule Amazzonia è un esempio concreto” conclude Caponi. Amazzonia, pensata non solo come celebrazione del pianeta e nel rispetto dell’ambiente, ma anche nei colori e nelle texture. Tre sono le nuove pelli che compongono la capsule dall’anima green: Dapne, Era e Diana. Dafne è una pelle morbidissima e leggerissima, dalla mano fluida e dall’aspetto agnellato nappato; Diana è una pelle leggera, morbida e rotonda, un po’ più pesante rispetto alla leggerissima Dafne; Era è una pelle dalla luce profonda, dalla mano più consistente, strutturata e spessorata. Le nuance di Amazzonia si inseriscono nella palette generale di collezione, una palette che combina bordeaux, grigio azzurro delfino, peltro argento scuro, l’immancabile nero protagonista delle pelli classiche, più eleganti e seasonless, e tortora per il riferimento anni ‘80; verde oliva, oro e petrolio per il riferimento anni ‘70. Superior Spa è un’azienda toscana con sede a Santa Croce sull’Arno - fondata nel 1962 - che opera nel settore delle pelli di lusso per l’Alta Moda ed è oggi amministrata da Stefano Caponi. Conceria Superior si dota di certificazioni nell’ambito della qualità, dell’azione etica ed ambientale, grazie anche all’inserimento in azienda di nuove figure professionali specializzate e all’attivazione di una collaborazione con la Normale di Pisa, con cui l’azienda sta lavorando all’individuazione di nuove strade da percorrere e da inserire tra le Best practices di settore. Attualmente Conceria Superior sta dedicando particolare attenzione ad una nuova configurazione dei propri impianti produttivi con l’obiettivo di elevare gli standard di ecosostenibilità. La continua tensione al miglioramento è la vera forza dell’Azienda che da più di sessant’anni agisce per continuare a migliorarsi. Negli ultimi 3 anni Superior Spa ha registrato una significativa crescita di fatturato, passando da 37 a 54 milioni di euro, ed un organico di 120 dipendenti.