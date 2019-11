Cosmoprof: On Hair Show & Exhibition il 17 e 18 novembre a Torino

CREATIVITA’, TENDENZE E TECNICHE ALL’AVANGUARDIA: ON HAIR SHOW & EXHIBITION 2019 VI ASPETTA IL 17 E 18 NOVEMBRE AL PALA ALPITOUR TORINO

Per scoprire le tendenze e le tecniche all’avanguardia del mondo dell'hairstyling che saranno protagoniste delle sfilate di moda della prossima stagione, On Hair Show & Exhibition è l'evento di riferimento.



L’evento per l’universo hair di Cosmoprof Worldwide Bologna atterra per la prima volta a Torino, al Pala Alpitour, per due giornate di aggiornamento e networking per le aziende leader del settore, acconciatori, operatori di salone e distributori.

Presenti sul palco 4D Color, Genny D’Auria e Cuco y Guille per Alfaparf Milano, Lorenzo Marchelle per Attilio Artistic Team, Gandini Team per Vitality’s, Medavita Artistic Team, Leonardo Rizzo e il team Akademia & Rudi per Alter Ego Italy, Serretti Gruppo per Schwarzkopf Professional, Toni&Guy, Hipertin & G.A. Moda Italia con Andrea Peluzzi e Mirko Cheyenne, Fashion Mix & Xenon Group, Mario Firriolo, Wahl Italia, Davide Cichello per Cloud Nine, Farrukh Shamuratov per Jean Paul Myné, Pixie C3.