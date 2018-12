Dovizioso e Martini ospiti di PittaRosso in Corso Buenos Aires a Milano

Le feste si avvicinano e PittaRosso desidera rendere sempre più piacevole la ricerca di idee regalo per i suoi clienti. Accendi i motori e dai sfogo alla tua passione non solo per lo shopping natalizio!

6 DICEMBRE: PITTAROSSO OSPITA ANDREA DOVIZIOSO

Giovedì 6 dicembre nel nuovo negozio PittaRosso di Milano in Corso Buenos Aires 63 (angolo Via Pergolesi) i clienti potranno incontrare, direttamente dalla MotoGP Andrea Dovizioso, il pilota del Ducati Team! Il MEET&GREET si terrà dalle ore 18.30 alle 19.00. PittaRosso e Ducati. La passione italiana unisce.