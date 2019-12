Enzo Fusco celebra il ventesimo anniversario del gruppo FGF a Pitti Uomo

Il gruppo FGF Industry capitanato da Enzo Fusco celebra il suo ventesimo anniversario in collaborazione con Pitti Immagine Uomo con la mostra fotografica “Human Landscapes”, un suggestivo percorso visivo tra le fotografie di campagna scattate on the road negli USA dal noto fotografo inglese James Mollison. La mostra, curata da Felice Limosani per Bluer Usa, si inagura con un vernissage ad inviti martedì 7 gennaio dalle 16:00 alle 20:00 alla Dogana di Via Valfonda 25. Negli stessi giorni di Pitti Uomo Blauer USA presenta la collezione autunno-inverno 2020-2021 con una gamma di prodotti per uomo e per donna che esprimono lo spirito del brand in termini di ricerca stilistica, innovazione, attenzione al dettaglio e alla qualità, con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Capi spalla e maglieria ci catapultano sulle montagne americane, rivisitando il DNA del brand in chiave invernale. La città di Aspen, in Colorado, e il corpo forestale americano ispirano la linea di piumini di tendenza da uomo e da donna. Per lei, volumi puffy ma non troppo in tessuti metallizzati, silver, laminé, multicolor, con effetti lucidi ed opachi abbinati al nylon lucido bianco o nero. Le stampe riprendono la bandiera americana, con motivi a stella monocolore o colorati. Per lui, i piumini dall’ispirazione corpo forestale/police presentano tessuti più pesanti, come il Taslan light abbinato a ecopelle e il nylon con stampe mimetiche abbinato al Taslan per le applicazioni. Per i capi più tecnici, cuciture nastrate e un “passamontagna” in pile per coprire il viso inserito all’interno del cappuccio. Completano l’offerta di piumini per uomo capi in tessuti metallizzati e Micro Rip argento. La linea di tendenza urban/police comprende modelli con combinazioni di tessuti e diverse trapunte, per ottenere look particolari e alla moda. Il panno lana o la lana bouclé sono abbinate al nylon, il nylon è affiancato al neoprene, e il neoprene è imbottito in piuma, sempre con all’interno la caratteristica trapunta ad onda. Nylon cangianti in combinazione con ecopelliccia danno vita ai piumini più eleganti e fashion. Immancabile il tema della sostenibilità, declinata in versione urban/police con diverse proposte di tessuti tecnici ed eco-friendly. I capi spalla di questa linea utilizzano interamente materiali riciclati, sia all’esterno che per l’imbottitura. I tessuti in questione sono il Repreve, una fibra sostenibile ottenuta da materiali di riciclo, incluse le bottiglie di plastica;la P.U.R.E., una piuma riciclata che garantisce prestazioni incomparabili in termini di isolamento, traspirabilità e leggerezza;la Sorona, un’ovatta eco-sostenibile dall’effetto piumache offre vestibilità, durata, isolamento e asciugatura veloce; e infine il Cash Lab, un’imbottitura Made in Italy ottenuta da 50% cachemire riciclato e 50%riciclato da bottiglie di plastica. Modelli di tendenza per le giacche in montone e pelle imbottite come fossero piumini. La pelle di montone è abbinata a nylon e piuma per l’imbottitura, mentre i piumini in pelle e camoscio sono trapuntati ed imbottiti in piuma ecologica. Felpe e t-shirt basic in fleece e tessuto jersey presentano grafiche realizzate a partire dal logo Blauer in versione monocolore, realizzato in diverse tecniche. Completa la collezione la proposta di maglieria, dallo stampo basic ma con volumi di tendenza e diverse finezze. Tutti i pezzi sono tinti in capo per ottenere effetti vintage-used o acid.