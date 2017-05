Ermanno Scervino, nuovo brand ambassador di Istituto Marangoni

Ermanno Scervino con Krystel Lowell

Ermanno Scervino, direttore creativo dell’omonima maison di moda, è il nuovo brand ambassador di Istituto Marangoni The School of Fashion and Art. La figura di Scervino, la sua multiforme esperienza professionale e l'indiscusso prestigio di cui gode nel panorama della moda internazionale, rappresentano un esempio eloquente dei valori di eccellenza che da oltre ottant'anni Istituto Marangoni trasmette agli studenti. La sua nomina giunge a conferma dello stretto legame che unisce la scuola con l'industria della moda in Italia e nel mondo, sottolineando al contempo l'alto valore del progetto educativo di Istituto Marangoni.

In qualità di Brand Ambassador, Ermanno Scervino metterà le sue competenze tecniche a disposizione degli studenti che si apprestano ad affrontare un momento determinante nel proprio percorso professionale. In particolare, sosterrà il Market & Industry Relationship Dept. di Istituto Marangoni nella promozione di preziose opportunità di sviluppo formativo degli studenti presso Ermanno Scervino, così come nell'organizzazione di seminari legati al brand, alla sua impronta stilistica e alla sua realtà imprenditoriale.