Ermanno Scervino e Sugar insieme per un grande evento di beneficenza ad Arezzo

Il coraggio delle donne. La tenacia nella vita e la voglia di vivere. Nonostante la malattia. È questo il messaggio, carico di positività, espresso dalla serata che si è svolta martedì 3 settembre in Piazza Grande ad Arezzo in sostegno di A.N.D.O.S., l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, per la sede di Arezzo. Un evento fortemente voluto e organizzato da Beppe Angiolini, fondatore e patron di Sugar, boutique faro delle tendenze e dello stile famosa nel mondo, e dalla Maison Ermanno Scervino, marchio d'eccellenza espressione di un Made in Italy autentico. A loro si deve quest'idea che coniuga tanti valori e tante volontà, per primi quelli di sostenere nel percorso di cura e psicologico le donne colpite dal tumore al seno, una patologia che grazie alla scienza moderna sempre più si combatte e si cura. Ecco allora l'idea di organizzare una sfilata nella piazza più bella e nobile di Arezzo, Piazza Grande, due giorni dopo la Giostra del Saracino dedicata a Leonardo da Vinci, fra gli antichi palazzi e le suggestioni di una tradizione di bellezza forte e convinta. Un evento speciale che sulla “lizza” ha visto sfilare la collezione autunno inverno 19/20 di Ermanno Scervino e una speciale limited edition appositamente creata. A indossare i capi, oltre a 25 modelle, anche alcune delle donne che rappresentano A.N.D.O.S. La serata, aperta al pubblico e ai cittadini di Arezzo, è stata presentata dalla conduttrice italo-svedese Filippa Lagerback e l’accompagnamento musicale di Ornella Vanoni. Tra gli ospiti Luciana Littizzetto, Martina Colombari, Paola Barale e Marco Columbro. La serata è stat resa possibile grazie ad una sinergia tra istituzioni pubbliche e sponsor privati. Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo, Camera di Commercio Arezzo-Siena, Aldo Coppola, Unoaerre, Fabbri Services e Fondazione Guido d’Arezzo.