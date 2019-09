Extreme E e LuisaViaRoma partner della corsa automobilistica con Suv elettrici

Extreme E è una nuova corsa automobilistica che vedrà Suv elettrici gareggiare nei luoghi più estremi di tutto il mondo. Cinque saranno le location: Himalaya, Artico, Foresta Amazzonica, Deserto e un’isola dell’Oceano Indiano, zone particolarmente colpite dal cambiamento climatico e dalle attività umane. Attraverso la scelta dei veicoli elettrici, Extreme E vuole contribuire alla tutela dell’ambiente e del pianeta. LuisaViaRoma sarà l’unico retailer online della linea di abbigliamento e accessori Extreme E per la stagione inaugurale del 2021. Questa sarà la prima partnership di LuisaViaRoma nelle competizioni automobilistiche a supporto di una causa sociale. Negli ultimi due anni, l’azienda ha collaborato due volte con UNICEF per l’UNICEF Summer Gala e con The Naked Heart Foundation, per una società più inclusiva e la tutela delle persone con disabilità ed esigenze speciali. Extreme E e LuisaViaRoma si impegnano nella sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e dell’impatto ambientale, contribuendo a risanare le aree più colpite dal cambiamento climatico. Con il nuovo campionato di cinque tappe, si vogliono sottolineare gli effetti del cambiamento climatico e dell’interferenza umana in alcuni degli ecosistemi più fragili del pianeta, promuovendo l’utilizzo di veicoli elettrici per tutelare l’ambiente e proteggere il pianeta. Alejandro Agag, CEO di Extreme E: “Sono felice di avere LuisaViaRoma come Official Fashion Partner. Conosco il loro team da molto tempo e apprezzo che vogliano sfruttare la loro influenza nel mondo della moda per supportare progetti con un impatto positivo sull’ambiente. Per questo sono particolarmente fiero di questa partnership. I nostri fan di tutto il mondo potranno acquistare la nostra linea di abbigliamento da LuisaViaRoma. Data la sua risonanza al livello internazionale, questo ci permette di farci conoscere nel settore del fashion su scala globale.” Andrea Panconesi, founder e CEO di LuisaViaRoma: “Sono felice di prendere parte ad un progetto che tratta le questioni più spinose del momento: la sostenibilità e il cambiamento climatico. È un onore inaugurare questa partnership di quattro anni con Alejandro Agag e il team di Extreme E, sono sicuro che sarà una bellissima avventura. Per ogni corsa, LuisaViaRoma svilupperà una linea di abbigliamento sostenibile con alcuni dei brand della selezione. La moda è sempre più sostenibile, spero con questo progetto di dare un chiaro segnale.” Il campionato di Extreme E avrà inizio nel 2021, con una serie di date da stabilire. La linea di abbigliamento Extreme E è in fase di sviluppo e sarà presto annunciata. Fondata nel 1929, LuisaViaRoma è una piattaforma online dal 1999. Nel 2019 l’azienda celebra il 90esimo anniversario del negozio e il 20esimo dell’e-commerce. Extreme E è una nuova competizione di corse fuoristrada che vedrà SUV elettrici gareggiare nei luoghi più estremi di tutto il mondo. Extreme E è partner di Formula E, l’organizzatore del Campionato di ABB FIA (o Formula E)