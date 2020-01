Firenze Home TexStyle, la sostenibilità nel tessile per l’arredamento

Torna a Firenze per il secondo anno consecutivo Firenze Home TexStyle, il salone il salone dedicato alla biancheria per la casa e del tessile per l’arredamento, nautica e Spa, con più di 80 espositori e 11.000 metri quadri di superficie espositiva. Organizzato da Firenze Fiera in collaborazione con Acropoli S.r.l. di Bologna, la manifestazione si svolgerà alla Fortezza da Basso dal 1° al 3 febbraio 2020, contestualmente alla XIII edizione di Immagine Italia & Co. - anteprima collezioni intimo-lingerie, promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Pistoia. «La Fortezza da Basso torna a essere centrale rispetto al mondo del tessile, una filiera industriale estremamente importante per le imprese del nostro territorio e che Firenze Fiera sta cercando di supportare come piattaforma abilitatrice. Alla seconda edizione i numeri evidenziano che Firenze Home TexStyle è già diventa leader in Italia e tra le fiere di settore più importanti in Europa, con espositori raddoppiati rispetto all’anno scorso e la presenza dei brand più prestigiosi. Merito anche dei temi introdotti e al centro delle strategie aziendali di mercato, a iniziare da innovazione e sostenibilità», ha detto Leonardo Bassilichi, presidente di Firenze Fiera. Principale novità della edizione di Firenze Home TexStyle 2020 è il progetto Green Hub by Adolfo Carrara: un’inedita oasi verde allestita nel Cavedio della Fortezza da Basso, interamente dedicata alla green economy e alla sostenibilità. In fiera saranno presentate collezioni inedite, materie prime naturali ed ecosostenibili, le più alte espressioni della sartorialità, affiancate a tecnologie e design di ultima generazione. Forte del successo della prima edizione, e con una sempre più solida offerta commerciale, Firenze Home TexStyle è rivolta a buyer italiani e internazionali operanti di department store, concept store e negozi di arredamento; e a professionisti del settore interessati alle nuove tendenze nel mondo del tessile. Nel 2018 in Italia il settore (produzione, rappresentanza, commercio all’ingrosso e al dettaglio) ha avuto un fatturato di 1,7 miliardi di euro, con un valore aggiunto di 337 milioni (dati di bilancio riferiti alle società di capitali). Le imprese del settore in Italia sono 13.836 e hanno 25.840 addetti diretti. La Toscana è la quarta regione con 1.147 imprese e 2.304 addetti, dopo Lombardia, Campania e Veneto. In fiera, all’interno del Green Hub by Adolfo Carrara saranno presenti molteplici realtà culturali e produttive accumunate dall’orientamento green e da una visione ecosostenibile. Un giardino segreto immersivo e coinvolgente dove confrontarsi sui temi dell’ecologia, dell’ambiente, dell’eco sostenibilità e sulle macrotendenze sociali che influenzano il mercato dell’home- living, stabilendo nuove connessioni nell’ottica di uno scambio virtuoso fra espositori e visitatori L’allestimento di questa nuova sezione della fiera, completa di aree relax, esperienze interattive e video proiezioni, sarà realizzato in materiale riciclato e arricchito da decori unici, realizzati per l’occasione da una azienda artigianale specializzata nell’arte del ricamo

L’ingresso a Firenze Home TexStyle è riservato agli operatori.

Sarà possibile accedere alle aree espositive di Firenze Home Texstyle e Immagine Italia & Co. dal medesimo ingresso, mediante la registrazione di un solo accredito al desk. Orari di apertura: Sabato 1 e Domenica 2 febbraio: dalle 9 alle 18 Lunedì 3 febbraio: dalle 9 alle 16