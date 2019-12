Fiskars rilancia la moda per gli appassionati di giardinaggio a Pitti Uomo

Moda e funzionalità vanno di pari passo con la nuova capsule collection Fiskars by Maria Korkeila, che verrà presentata a palazzo Pucci martedì 7 gennaio. Il brand finlandese si caratterizza da capi di abbigliamento da giardino moderni che affondano le radici nella tradizione del design nordico, mentre la collezione unisex workwear-meets-streetswear presenta 11 modelli indispensabili, dall'abbigliamento modulare alle borse e agli accessori multifunzionali. I pezzi versatili includono una giacca molto resistente, con tasche, cappuccio e maniche staccabili oltre a una cintura per attrezzi che può diventare un moderno e pratico marsupio, donando stile e praticità all’abbigliamento da giardino. La linea di abbigliamento disegnata da Maria Korkeila, a partire da questa primavera, è rivolta coloro che desiderano curare l’urban style, dando un significato completamente nuovo all'urban gardenwear. "Come per tutto il design che caratterizza Fiskars, l’obiettivo della collezione è quella di fornire prodotti innovativi e progettati ad hoc per la vita di tutti i giorni senza tralasciare la creatività”, commenta Marika Orkamo, Responsabile Sviluppo del Brand e Marketing di Fiskars. Realizzata con materiali organici, riciclati e pelle vegana, la collezione mette in mostra modelli con forte personalità e ispirati alla natura in una combinazione di colori che ricordano le iconiche forbici Fiskars con il manico arancione. Fiskars è un’azienda leader nella fornitura di prodotti di consumo a livello mondiale per la casa, il giardino e la vita all’aria aperta. Il gruppo finlandese ha un portfolio di marchi internazionali quali Fiskars®, iittala®, Royal Copenhagen®, Waterford®, Wedgewood®, Gerber® e tanti altri. Fondata nel 1649 e quotata alla Borsa Valori di Helsinki, Fiskars, con più di 365 anni di attività alle spalle, è la più antica azienda finlandese e una delle più antiche in tutto l’Occidente. Nel 2016 il gruppo Fiskars ha registrato vendite nette pari a 1.200 milioni di euro assicurando lavoro a 8.600 dipendenti in 30 Paesi. I prodotti del gruppo Fiskars sono presenti in più di 100 Paesi. In Italia è presente la sede Fiskars Italy s.r.l. in continua crescita in tutte le aree legate alla casa, al giardino e alla vita all’aria aperta con i marchi: Fiskars, Kaimano e Gerber. Maria Korkeila ha studiato all'Università Alvar Aalto ed è stata finalista del Festival internazionale de Mode et de Photographie à Hyères oltre che vincitrice del premio Chiapparelli nel 2017. Attualmente lavora come designer di moda e di tessuti a Parigi e a Helsinki. Maria Korkeila reinventa l'estetica artigianale. Infatti, seguendo le tradizioni e il concetto del fai-da-te, Korkeila propone una visione dell’abbigliamento per gli appassionati del giardinaggio nella quale le trame dei tessuti, le stampe e i colori incontrano originalità e sensibilità. La collezione sarà disponibile su www.fiskars.com, in alcuni mercati europei e negli Stati Uniti a partire da agosto 2020.