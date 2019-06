Fragiacomo debutta a Milano Moda Uomo, marchio di calzature e pelletteria Made in Italy, presenta la collezione primavera- estate 2019 presso lo showroom in via Montenapoleone 19 con un'esibizione del mastro calzolaio Durante la realizzazione di alcune calzature e la partecipazione diretta di Federico Pozzi Chiesa CEO Fragiacomo.