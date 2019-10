Francesca Migone lancia una nuova formula di eventi e private sale a Firenze

E’ una nuova formula di shopping all'interno di palazzi nobiliari o giardini storici che coniuga l'acquisto di accessori, oggetti di lusso o abbigliamento di grandi marchi o vintage, molto in voga nei paesi di lingua e cultura anglosassone, con momenti social. Ad esportarla a Firenze ci ha pensato Francesca Migone, appartenente alla famiglia di imprenditori che dal lontano 1866 ha sviluppato la produzione e la diffusione delle candele d'arte, di design e profumate, oggetti da regalo raffinato e da merchandising, commissionate dai grandi del fashion e del lusso, dei gioielli: da Gucci a Tod's, da Pomellato a Riva, Faliero Sarti, Jil Sander, Antinori, Roy Rogers, J.K. Hotel Capri e Firenze, Patrizia Pepe, Acqua di Parma, Nicolas Aubagnac Paris, Zef Paris. Nel 2016 l'antica Cereria fiorentina ha festeggiato i suoi primi 150 anni con un nuovo prodotto studiato da alcuni tra i migliori specialisti italiani di essenze, anche se la fornitura a chiese, conventi e negozi di arredi sacri continua a coprire il 60% del business della Cereria. L'azienda, che da 14 anni fa si è trasferita in un nuovo tecnologico stabilimento nei pressi del capoluogo toscano, ha indirizzato il grosso della sua produzione sulle candele profumate, personalizzate, fatte su misura, che da sole comprendono quasi la metà del fatturato. Ma Francesca Migone non si è voluta fermare qui. Ha ampliato i propri orizzonti nel settore del lusso, dell’arredamento e del design con una nuova frizzante idea imprenditoriale: esportare anche a Firenze la formula molto in voga nei paesi anglosassoni del private sale in luogo storici quali palazzi nobiliari e giardini monumentali. Una attività nata quasi per caso, un pò per gioco, un pò per scommessa, un pò per passione. E’ nata quindi l’idea di Atelier, Qualcosa di nuovo in città, che pochi giorni fa nello storico palazzo Baldovinetti in via dei Serragli (Santo Spirito) a Firenze ha organizzato una vendita di accessori e abbigliamento di lusso, coinvolgendo grazie al prezioso supporto della pr fiorentina Donatella De Peverelli, alcune centinaia di ospiti che sono accorsi nella splendida residenza, affascinati dalla formula del tutto innovativa e vincente. Atelier sfrutta l’esperienza accumulata offrendo ai clienti un servizio di events planning, location management, interior and olfactory design, interior decorator, home staging, fashion e tanto altro. Non mancheranno altri eventi nei prossimi mesi, probabilmente anche prima delle festività natalizie, dato il grande successo avuto dell’iniziativa.